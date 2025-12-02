'VREMENSKI USLOVI SU OPASNI' Hitno upozorenje RHMZ: Zbog DVE POJAVE meteoalarmi na snazi naredna 3 dana

Građanima se savetuje poseban oprez zbog moguće poledice nastale zaleđivanjem mokrih površina, naročito u noćnim i jutarnjim satima, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Po kotlinama i dolinama reka očekuje se i magla, koja će dodatno otežavati kretanje i smanjivati vidljivost na putevima.
Prema prognozi RHMZ, pre podne u Vojvodini, kao i u kotlinama i dolinama, biće maglovito. Tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje koje će u večernjim satima i tokom noći usloviti slabu kišu u južnim, zapadnim i centralnim krajevima zemlje. Na visokim planinama moguć je i slab sneg.
- Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlјu u pojačanju. Najviša temperatura od 6 do 11 stepeni - najavljuju iz RHMZ.
Poseban oprez zbog poledice
Poseban oprez savetuje se zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u noćnim i jutarnjim satima, dodaju.
- Od srede do kraja sedmice vreme će biti umereno do potpuno oblačno, u sredu sa slabom kišom na jugoistoku zemlјe, u četvrtak suvo, a od petka se ponovo u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama - navode.
U košavskom području će jugoistočni vetar biti u pojačanju, u četvrtak i petak na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa olujnim udarima.
- Magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i Podrinju, a povremeno će se javlјati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije - zaključuju iz RHMZ.
Zbog dve opasne pojave meteoalarmi biće na snazi tri dana
Zbog magle, ali vetra, naredna tri dana na snazi u Srbiji biće žuti meteoalarm.
Žuti meteoalarm, koji upozorava da će vreme biti potencijalno opasno, danas će na snazi biti u:
Bačkoj - magla
Sremu - magla
Zapadnoj Srbiji - magla
Istočnoj Srbiji - magla
Jugoistočna Srbija - magla
Jugozapadnoj Srbiji - magla
Kosovu i Metohiji - magla
Žuti meteoalarm sutra će na snazi biti u:
Banatu - vetar
Zapadnoj Srbiji - magla
Istočnoj Srbiji - magla
Jugoistočna Srbija - magla
Jugozapadnoj Srbiji - magla
Kosovu i Metohiji - magla
Žuti meteoalarm u četvrtak će na snazi biti u:
Banatu - vetar
Pomoravlju - vetar
Zapadnoj Srbiji - magla
Istočnoj Srbiji - magla
Jugoistočna Srbija - magla
Jugozapadnoj Srbiji - magla
Kosovu i Metohiji - magla
