'VREMENSKI USLOVI SU OPASNI' Hitno upozorenje RHMZ: Zbog DVE POJAVE meteoalarmi na snazi naredna 3 dana

Građanima se savetuje poseban oprez zbog moguće poledice nastale zaleđivanjem mokrih površina, naročito u noćnim i jutarnjim satima, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Po kotlinama i dolinama reka očekuje se i magla, koja će dodatno otežavati kretanje i smanjivati vidljivost na putevima.

Prema prognozi RHMZ, pre podne u Vojvodini, kao i u kotlinama i dolinama, biće maglovito. Tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje koje će u večernjim satima i tokom noći usloviti slabu kišu u južnim, zapadnim i centralnim krajevima zemlje. Na visokim planinama moguć je i slab sneg.

- Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlјu u pojačanju. Najviša temperatura od 6 do 11 stepeni - najavljuju iz RHMZ.

Poseban oprez zbog poledice

Poseban oprez savetuje se zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u noćnim i jutarnjim satima, dodaju.

- Od srede do kraja sedmice vreme će biti umereno do potpuno oblačno, u sredu sa slabom kišom na jugoistoku zemlјe, u četvrtak suvo, a od petka se ponovo u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama - navode.

U košavskom području će jugoistočni vetar biti u pojačanju, u četvrtak i petak na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa olujnim udarima.

- Magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i Podrinju, a povremeno će se javlјati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije - zaključuju iz RHMZ.

Zbog dve opasne pojave meteoalarmi biće na snazi tri dana

Zbog magle, ali vetra, naredna tri dana na snazi u Srbiji biće žuti meteoalarm.

Žuti meteoalarm, koji upozorava da će vreme biti potencijalno opasno, danas će na snazi biti u:

Bačkoj - magla

Sremu - magla

Zapadnoj Srbiji - magla

Istočnoj Srbiji - magla

Jugoistočna Srbija - magla

Jugozapadnoj Srbiji - magla

Kosovu i Metohiji - magla

Žuti meteoalarm sutra će na snazi biti u:

Banatu - vetar

Zapadnoj Srbiji - magla

Istočnoj Srbiji - magla

Jugoistočna Srbija - magla

Jugozapadnoj Srbiji - magla

Kosovu i Metohiji - magla

Žuti meteoalarm u četvrtak će na snazi biti u:

Banatu - vetar

Pomoravlju - vetar

Zapadnoj Srbiji - magla

Istočnoj Srbiji - magla

Jugoistočna Srbija - magla

Jugozapadnoj Srbiji - magla

Kosovu i Metohiji - magla

