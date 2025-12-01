Decembar donosi otopljenje, ali i dve ozbiljne pretnje: Evo kada stiže 'zver sa istoka'

RHMZ za početak ove nedelje savetuje oprez zbog poledice, naročito u noćnim i jutarnjim satima, očekuje se mraz i magla u pojedinim delovima zemlje

U Srbiji danas ujutru mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja se može zadržavati i u delu prepodneva.

U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 8 do 13 stepeni. Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i savetovao oprez zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima.

- U utorak ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržavati i pre podne. U toku dana umereno oblačno i uglavnom suvo, osim na jugu Srbije, gde se posle podne i uveče očekuju slabe padavine (kiša u nižim, a sneg u višim planinskim predelima) - navodi RHMZ i dodaje:

Košava od srede

- Krajem dana na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju počeće da duva umeren i jak istočni i jugoistočni vetar (košava). Košava će promenljivim intenzitetom nastaviti da duva tokom većeg delaprve dekade decembra, a na jugu Banata povremeno se očekuju i udari vetra olujne jačine. U istom periodu, magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i u Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije. Padavine će biti slabe, sporadične i uglavnom u vidu kiše, dok se slab sneg u prekidima prognozira samo za najviše planine.

Ivan Ristić kaže da će u prvoj dekadi decembra biti jesenje temperature.

Temperatura skače na 15 stepeni

- U prvoj nedelji decembra se očekuje da temperatura vazduha poraste za čak 10 stepeni, što znači da će od sredine nedelje biti između 10 i 15 stepeni. Dolazi do delimičnog razvedravanja i konačno ćemo videti sunce. U jutarnjim satima će biti hladno, temperatura će se kretati od nule do pet stepeni. Očekuje se mraz i magla. Zatim, krajem prve i početkom druge dekade decembra ulazimo u tranzicionu fazu kada se očekuje da dođe do postepenog pada temperature, povremenih padavina u vidu kiše, a ne može se isključiti ni sneg - najavio je Ristić i dodao da će druga dekada decembra biti prelazna iz blage u poznu jesen.

- Temperatura će biti u postepenom padu, biće povremeno kiše, moguća je i susnežica. Dnevna maksimalna temperatura vazduha će biti između pet i 10 stepeni, a jutarnja od nule do pet stepeni. Biće puno više oblaka. Takvo vreme će se zadržati do oko 20. decembra, a ulazak u najhladniji deo meseca usloviće prodor hladnog vazduha iz Rusije, Sibira, čak i sa Arktika, koji će stići do Nemačke, Češke i Austrije, proći će kroz „bečka vrata“ i doći do nas donoseći osetniji pad temperature i ledene dane.

Ledeni dani posle 20. decembra, sneg za Novu godinu - Ristić kaže i da su evropski meteorolozi ovu pojavu nazvali “zver sa istoka”.

- Jače zahlađenje i uslovi za „zver sa istoka“ stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz severoistoka ili severa Evrope. Kišu će zameniti sneg i doći će do osetnijeg pada temperature. Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje - prognozira Ristić.

Autor: A.A.