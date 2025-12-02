AKTUELNO

Društvo

OGLASIO SE RHMZ: U Srbiji sutra neočekivano za ovo doba godine, evo kakvo će biti vreme

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/J. Nerić ||

U Srbiji će u sredu, 3. decembra u većem delu dana biti umereno oblačno, ali uglavnom sunčano vreme, na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg.

Ono što posebno raduje je da će najviša temperatura biti i do 12 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.

Autor: A.A.

#Prognoza

#RHMZ

#Srbija

#Vreme

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

SNEG DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE! Najavljena i kiša, a evo kada će nas sunce ponovo ogrejati

Društvo

PRIPREMITE KIŠOBRANE: Sutra oblačno i malo hladnije, mestimično s kišom

Društvo

TEMPERATURA SKAČE IZNAD 20 STEPENI: Čubrilo objavio detaljnu prognozu, od ovog datuma se sve menja

Društvo

NAKON VEJAVICE I KOLAPSA SLEDI PREOKRET Oglasio se RHMZ, evo kakvo nas vreme očekuje: U naredna dva dana popaljeni meteoalarmi zbog OVE pojave

Društvo

DANAS KIŠA I SNEG, PA PREOKRET: Čeka nas PORAST TEMPERATURE, a onda nove padavine i zahlađenje!

Društvo

Danas oblačno i hladnije - Nemojte da vas iznenade pljuskovi praćeni grmljavinom! Evo kakvo će vreme biti za Vaskrs