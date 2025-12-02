Japan potvrdio učešće na Expo 2027 u Beogradu: Zemlja izlazećeg Sunca spaja sport, muziku i tehnologiju u spektakularnom globalnom događaju

Japan će na Ekspo 2027 Beograd predstaviti identitet koji inspiriše svet i pozvati posetioce da otkriju jedinstveni ritam zemlje izlazećeg Sunca.

Japan je zvanično potvrdio svoje učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd kao jedna od 127 država, koje će učestvovati na globalnoj manifestaciji inovacija, kulture i kreativnosti, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u srpskoj prestonici.

Zemlja izlazećeg Sunca predstaviće svoje viđenje teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, kroz jedinstveni spoj tradicije, umetnosti, tehnologije, igre i sporta.

Diplomatski odnosi između Srbije i Japana sežu u daleku 1882. godinu, kada je kralj Milan Obrenović uputio pismo tadašnjem japanskom caru Meidžiju obavestivši ga o svom krunisaju, čime je započeta zvanična prepiska dve zemlje. Danas dve zemlje neguju tradicionalno dobre i prijateljske odnose uz obostrani interes za jačanje političkog dijaloga i saradnje u brojnim oblastima. Posebno je značajna materijalna i tehnička pomoć koju Japan donira našoj zemlji u oblastima zdravstva, obrazovanja i javnog saobraćaja.

- Sa velikim zadovoljstvom dočekali smo vest da će zemlja izuzetne tradicije, inovacija i posvećenosti opštem dobru biti deo naše globalne igre za čovečanstvo. Japan će na Ekspo 2027 u Beogradu predstaviti jedinstven spoj sportske energije, muzičkog ritma i svoje duboko ukorenjene filozofije harmonije i zajedništva. Uvereni smo da će njihovo učešće biti izuzetno zapaženo, baš kao što je i Srbija ove godine ostavila snažan utisak na svetskoj izložbi u Osaki - izjavio je direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, ističući da je upravo Ekspo u Osaki bio važna prilika da Srbija stekne dragoceno iskustvo u organizaciji velikih međunarodnih događaja.

Japan je zemlja bogate istorije, raznovrsnih običaja i fascinantnih kontrasta. Iz ove zemlje potiče čak 31 dobitnik Nobelove nagrade, a gotovo potpuna pismenost rezultat je posvećenosti obrazovanju i jedinstvenom školskom sistemu u kojem učenici zajedno sa profesorima brinu o čistoći i uređenju škola, uče se odgovornosti i zajedništvu.

Veliki značaj pridaje se skromnosti i praktičnosti. O tome govori podatak da se u Japanu uzgajaju četvrtašte lubenice zbog lakšeg skladištenja, ili da brzi vozovi šinkansen poštuju red vožnje u minut. Ova zemlja ima više od 100 aktivnih vulkana, među kojima se izdvaja veličanstveni Fuji, koji je simbol Japana pod UNESCO zaštitom.

Kao ostrvska zemlja koja je vekovima bila izolovana od ostatka sveta, Japan je uspeo da razvije jedinstvenu kulturu, istovremeno skladno integrišući uticaje iz inostranstva. Sinonim za samuraje, gejše, cvetanje trešnje, origami ili haiku poeziju, Japan je danas globalno prepoznatljiv po animama, mangama, robotima, naprednim tehnologijama, kao i po sumo rvanju. Pored osobene pop kulture, neguje se tradicionalna muzika. Tri su predstavnika japanske muzike; šamisen, instrument sa tri žice, šakuhači, duvački intrument i koto, koji je ujedno stari japanski žičani instrument.

Kroz spoj svoje bogate tradicije, savremenog stvaralaštva i izuzetnog sportskog duha, Japan će na Ekspo 2027 Beograd predstaviti identitet koji inspiriše svet i pozvati posetioce da otkriju jedinstveni ritam zemlje izlazećeg Sunca.

Autor: A.A.