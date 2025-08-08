AKTUELNO

Svet

JAPAN POTVRDIO UČEŠĆE NA EKSPO 2027! Vučić: Srbija postaje zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Japan zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027 u Beogradu i istakao da je Srbija postala zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica na specijalizovanom Ekspu.

- Sada, sa potvrdama u pisanom obliku, Srbija postaje zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica na specijalizivanom Ekspu. Po tome smo uspeli da preteknemo Astanu, našu bratsku zemlju. Ponosan sam na Srbiju, ponosan sam što smo to uspeli da uradimo - rekao je Vučić i podsetio da ima nešto manje od dve godine do specijalizovane izložbe u Beogradu.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Beograd

#Japan

#Srbija

#ekspo

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić sopštio odlične vesti: Španija potvrdila učešće na EKSPO 2027

Društvo

ISTORIJSKI TRENUTAK ZA SRBIJU: 118 država dolazi na Ekspo – Borovčanin potvrdio REKORD!

Politika

EMIRATI POTVRDILI UČEŠĆE NA EXPO 2027! Veruju u važnost svetskog događaja kao jačanje međunarodnog dijaloga i saradnje

Politika

VELIKI USPEH ZA NAŠU ZEMLJU: 117 zemalja potvrdilo učešće na EXPO 2027 – Srbija prestiže Astanu

Politika

'DO SADA JE 114 ZEMALJA POTVRDILO UČEŠĆE NA EKSPU' Mali: Očekujemo da ćemo rekord iz Astane premašiti

Društvo

Kina potvrdila učešće! Imaće svoj paviljon na izložbi EXPO 2027 u Beogradu