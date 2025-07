ISTORIJSKI TRENUTAK ZA SRBIJU: 118 država dolazi na Ekspo – Borovčanin potvrdio REKORD!

Direktor preduzeća EXPO 2027 Beograd Dušan Borovčanin izjavio je jutros da broj od 118 država koje su zvanično potvrdile učešće na Ekspu 2027 u Beogradu predstavlja rekord kada su u pitanju specijalizovane svetske izložbe u njihovoj stogodišnjoj istoriji.

"To nije krajnji cilj, ne zadovoljavamo se time. Naš je cilj je ove godine bio 100 zemalja i to je bio cilj do kraja godine. Već sada smo na 118 potvrđenih država, to je apsolutni rekord. I brzina i dinamika kojim su se zemlje prijavljivale je brža i u odnosu na specijalizovane i u odnosu na svetske izložbe. Mislim da to govori o odličnoj poziciji, o odličnoj temi, o tome koliko je Ekspo u Beogradu 2027. godine relevantan za čitav svet", rekao je Borovčanin za Javni servis Srbije, predstavljajući izgled maskota za Ekspo.

On je naveo da će građani imati mogućnost da maskotama, dečaku i devojčici, biraju imena do septembra i dodao je da je više od 50.000 ljudi učestvovalo do sada u glasanju.

"U pitanju su dečak i devojčica. Imaju neke tradicionalne motive iz naše narodne nošnje, ali, isto tako, oni imaju i ovaj jedan mali znak na grudima, koji predstavlja karakterističan simbol za 'play', odnosno za igru, koji jeste centralni element naše teme", rekao je Borovčanin.

Dodao je da su do sada otpala četiri imena, kao i da će krajem meseca, otpasti još još šest i da trenutno vode četiri para.

Dušan Borovčanin je podsetio da su maskote prvi put predstavljene na Ekspou u Japanu u Osaki ove godine.

"Sjajna je bila reakcija u Japanu. Mi smo i ciljano odlučili da ih tamo prvi put predstavimo, s obzirom da je to svetsko predstavljanje i svetska premijera. Zemlje učesnice imaju svoje maskote. Mi smo odlučili da maskota bude ona koja će biti zvanična u 2027. godini", rekao je Borovčanin.

Naveo je da radovi na gradilištu Ekspa teku po planiranoj dinamici i dodao da Srbiju čeka ogroman posao, pošto će Ekspo imati veoma kompleksnu programsku strukturu.

"Više od osam hiljada događaja očekujemo za 93 dana (trajanja izložbe). Trebalo je osmisliti kompletnu strukturu prostora na kojima će se izvoditi programski elementi i tipovi programa od ujutru do uveče", rekao je Borovčanin.

