Borovčanin: Poziv kompanijama - postanite sponzori brend ambasadora za EXPO 2027 u Beogradu!

Nakon uspešnog predstavljanja Juseina Bolta kao prvog brend ambasadora EXPO 2027, direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd, Dušan Borovčanin, uputio je poziv domaćim i stranim kompanijama da postanu sponzori i deo globalne promocije ove manifestacije.

Srbija u centru svetske pažnje

„Sarađujemo i sarađivaćemo sa domaćim i stranim kompanijama da dovedemo i druge ambasadore, među kojima će biti ne samo poznata strana imena, već i najpopularnija lica iz naše zemlje“, izjavio je Borovčanin.

On ističe da EXPO 2027 predstavlja priliku za međunarodnu promociju Srbije, ali i da je to događaj koji donosi koristi svim zemljama učesnicama, sa značajnim efektima i nakon završetka same izložbe.

Igra, umetnost i humanost kao temelj

Borovčanin je podsetio da su upravo vrednosti igre, umetnosti i humanosti bile ključne u tome što je Srbija pobedila SAD, Tajland, Španiju i Argentinu u trci za domaćinstvo EXPO 2027.

„Temelji EXPO-a garantuju ne samo uspešnu manifestaciju tokom 93 dana, već i dugoročne koristi za našu zemlju i ceo region Zapadnog Balkana“, naglasio je on.

Globalna praksa: poznata lica kao promoteri

Po uzoru na prethodne svetske izložbe, EXPO 2027 koristi brend ambasadore – globalno prepoznatljive ličnosti – za jačanje ugleda Srbije i promociju kao otvorene, kreativne i gostoljubive zemlje.

Borovčanin najavljuje da će među ambasadorima biti predstavnici sporta, muzike, filma, umetnosti, inovacija, jer su to i ključne teme programa EXPO 2027.

Bolt poziva svet u Beograd

„Velika nam je čast da svetske zvezde poput Bolta stanu uz Srbiju i budu naš glas pred milionima ljudi širom sveta“, rekao je Borovčanin.

„Želimo da što više ljudi dođe u Beograd 2027. godine, da nas upozna, da nas doživi. Jer ono što ostaje posle EXPO-a nije samo za nas – to je nasleđe za decenije koje dolaze.“

Autor: Jovana Nerić