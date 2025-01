'RADOVI TEKU PLANIRANOM DINAMIKOM' Borovčanin: Polovinom 2025. počeće potpisivanje ugovora sa zemljama učesnicama Ekspo izložbe

Direktor preduzeća "Ekspo 2027" Dušan Borovčanin najavio je da će polovinom ove godine početi potpisivanje ugovora sa zemljama koje želele da učestvuju na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027. u Beogradu i dodao da je do sada 28 zemalja prihvatilo poziv za učešće.

Brovčanin je rekao za Tanjug da radovi na Ekspo kompleksu teku planiranom dinamikom.

Naglasio je da će nakon održavanja Ekspa u Surčinu ostati novi prostor za Beogradski sajam,1.500 stambenih jedinica, ali i sale za sastanke, događaje, poput Sava centra, koje će moći da prime 3.500 ljudi, kao i prostor koji će biti iskorišćen za izgradnju škola i vrtića i komunalna infrastruktura.

Borovčanin je objasnio proceduru pozivanja zemalja da učestvuju na Ekspo izložbi i naveo da poziv šalje predsednik Republike Aleksandar Vučić.

- On je uputio pozive šefovima država, a one odgovaraju na istom nivou i izražavaju političku volju da učestvuju na Ekspu. Što se samog učešća tiče, ono zahteva mnogo više operativnih segmenata. Od trenutka kada zemlje potvrde svoj dolazak, od tog trenutka sa njihovim timovima mi radimo na tome kako će oni odgovoriti na zadatu temu - rekao je Borovčanin.

Zemlje treba da odluče, kaže, kako će sebe predstaviti tokom 93 dana, pre svega fizički, to jest kako će izgledati njihova izložba i paviljon.

- Treba da se odluči koju veličinu paviljona će odabrati i poziciju. Naravno, ne odlučuju samostalno, to radi zajedno sa nama i sve ovo su sastavni i obavezni delovi ugovora o njihovom o učešću - dodao je on.

Ideja je, ističe Borovčanin, da se u 2025. godini intezivno radi na tome i da više od pola zemalja i formalno potpiše ugovor o učešću.

Borovčanin je dodao da sada Srbiji predstoji rad sa Sekretarijatom Međunarodnog biroa za izložbe, jer je to osnova organizacije za svaki Ekspo, gde će Srbija potpisati jedan međudržavni sporazum, sa primenom određenih pravila koja će se odnositi na međunarodne učesnike.

- Kada kažem određena, posebna pravila, to se odnosi na vize, dozvole, boravak, pitanja vezana za carine i poreze, za registraciju kancelarije komesara, obavljanje delatnosti. Uvode se privremena pravila i procedure sa Sekretarijatom i to treba da završimo u prvom kvartalu 2025. što se tiče njihovog Izvršnog komiteta, a onda do juna kada je u pitanju Skupština. Tek od tog trenutka moći ćemo formalno da potpisujemo ugovore sa zemljama - objasnio je Borovčanin za Tanjug.

Iako, kako kaže, u prvih šest meseci ne očekuje potpisivanje ugovora sa zainteresovanim zemljama, to ne znači da ne može da se krene sa radom zajedno sa njima, u pogledu određivanja njihove pozicije paviljona ili odgovora na temu.

On je dodao da je Srbija od trenutka kada je izabrana za domaćina, radila na važnom dokumentu koji se zove "Dosije za priznanje" i u njemu su dodatno opisani svi važni elementi projekta Ekspo, od pravnih, do načina na koji će izgledati lokacija, komercijalni aspekati i drugo.

Borovčanin je rekao da su u prethodnom periodu bili praznici, u nekim zemljama izbori, tako da formalno odgovori od zemalja tek treba da pristižu i da očekuje između 120 i više učesnika.

- U ovom trenutku, 28 zemalja je reklo da želi da učestvuje, ali zaista očekujem da u prvoj polovini godine budemo negde na više od 50 odsto naših procena zemalja koje treba da učestvuju - rekao je direktor preduzeća Ekspo.

Govoreći o tome kako će izgledati program tokom tri meseca održavanja izložbe, Borovčanin je rekao da će za 93 dana biti između 9.000 i 12.000 događaja organizovano, od manjih i jednostavnijih, do vrlo složenih.

- Šta će tačno biti program, znam da u ovom trenutku interesuje veliki broj ljudi, ali imamo još dve i po godine do tada. Ono što je važno, to je da će većinski deo programa, negde 60 odsto, doći od zemalja učesnica. To je sa jedne strane, blago olakšavajuća okolnost, u smislu da ne moramo sami sve te događaje da osmislimo, ali sa druge strane, nije jednostavno uklopiti interese i želje 120 zemalja, jer svako će želeti sigurno najbolju poziciju za sebe, najbolji termin i drugo - rekao je on.

Dodao je da je važno što će građani kroz programe koje će predstaviti zemalje učesnice imati mogućnost da upoznaju svet.

- To ne znači da Srbija neće imati prostora, kreiraće između 35 do 40 odsto programa, što je za jednu zemlju jako veliki deo. Naš plan jeste da imamo 10 do 15 odsto programa popunjeno, ugovoreno do kraja 2025 -rekao je on.

Što se tiče teme, "Igraj za čovečanstvo- sport i muzika za sve" Borovčanin je naveo da je ona mnogo važna, jer na osnovu nje su zemlje glasale i birale domaćina.

- Tema je važna i sa međunarodnog aspekta u kojem se nalazimo, jer u trenutku kada smo je kandidovali, to je bila 2022. godina. Podsetiću, tada smo bili na izlasku iz najveće pandemije u poslednjih 100 godina. Desila se kriza u lancima snabdevanja, energetska kriza, koja je praćena i konfliktima u različitim delovima sveta i prosto trebalo je dati temu i odgovor kakva nas budućnost čeka. Mi smo razmišljali, koja je to stvar koja može da pomogne svakome od nas. Mislim da upravo igra, sport i muzika imaju taj društveno pozitivan uticaj, da okupe ljude različitih vera, nacija i političkih ubeđenja, ali imaju moć da ljude približe i da barem na kratko, a želja nam je da to ostane i trajno, Ekspu daju nasleđe i nadu za bolju budućnost - rekao je on.

Dodao je da taj prvi deo teme ima i određeni poziv na akciju, koristeći igru, sport i muziku i da je "igrati za covečanstvo" važno za vreme u kom se nalazimo, koje karakteriše puno izazova.

Na pitanje u vezi sa prodajom karata za specijalizovanu izložbu Ekspo, Borovčanin je rekao da ne očekuje da će to biti u 2025. godini.

- To je dobro pitanje. Mi pažljivo pravimo strategiju vezanu za i komercijalni deo, kako će biti koncepirana cenovna strategija. Sa druge strane, mnogo važan segment je distribucija karata- rekao je Borovčanin.

Dodao je da su predvideli i drugačiju cenovnu politiku za određene kategorije stanovništva, na primer, za zaposlene, studente i penzionere.

- Ne očekujemo da će posetioci, posebno iz Beograda i Srbije, doći samo jednom. Objektivno jako je teško da obiđete veliki broj paviljona tokom jedne posete. Zbog toga će postojati i višednevne karte, koje će, naravno, biti po povlašćenim cenama - istakao je Borovčanin.

Kaže da organizovanje specijalizovane izložbe Ekspo ima dugu tradiciju i kontinuitet održavanja, koje traje duže od modernih Olimpijskih igara i dodao da to govori o relevantnosti događaja.

Istakao je da, iako Ekspo ima toliko dugu tradiciju, broj zemalja u kojima je organizovan nije veliki i da to što je Srbija domaćin pokazuje da smo zaslužili poverenje.

Dodao je da do sada nijedan Ekspo nije organizovan u Latinskoj Americi i Africi, kao ni na prostoru Zapadnog Balkana.

Direktor preduzeća Ekspo je rekao da ovakvi događaji imaju višestruke efekte, pre svega ekonomske.

- Mogućnost da u 93 dana ugostimo više od 100 zvaničnih visokih delegacija, jer će na Ekspu svaki dan biti Nacionalni dan određene zemlje, pokazuje da nam se pruža neverovatan politički, diplomatski i međunarodni ugled. Jer posete zvačnika nisu samo protokolarne, to su uvek vrlo ozbiljni razgovori o ekonomiji, privredi, o budućim odnosima. Zato mislim da nam Ekspo nudi neverovatno nasleđe o tome kakva će biti pozicija Srbije i njena ekonomija nakon 2027. godine - naglasio je on.

Borovčanin ističe da radovi na kompleksu Ekspo teku planiranom dinamikom, što je jako važno, s obzirom da su rokovi vrlo ograničavajući.

- Projektom upravlja Građevinska direkcija Srbije. Mi sarađujemo sa njima blisko i sve pohvale za njihov tim izvođača. Za građane Beograda i Srbije od Ekspa će ostati, pre svega, linijska infrastruktura - putna, komunalna, energetska, koja se dovodi na jedan pravi način, kako treba da se razvija jedan novi deo grada - rekao je on.

Pored toga, navodi Borovčanin, ostaje jedno naselje od 1.500 stanova, koje će za potrebe Ekspa služiti za smeštaj međunarodnih učesnika, a nakon toga verovatno će biti ponuđeni na komercijalnom tržištu ili određenim kategorijama stanovništva preko programa Vlade Srbije.

- Ostaće kompleks novog beogradskog sajma. Mi ovom trenutku znamo da kada se Ekspo završi, sajam može da bude u funkciji. Govorimo o novom kompleksu beogradskog sajma, koji će sigurno u ovom delu Evrope i sveta biti jedan od najmodernijih - rekao je Borovčanin.

Rekao je da će ostati i jedna tematska zona u kojoj će biti tri tematska paviljona i nacionalni paviljon.

- Razmišljate o tim objektima kao o muzejsko-galerijskim prostorima. Mislim da za tri meseca prosto neće uspeti dovoljan broj ljudi da vidi sve postavke koje će biti pripremljene za Ekspo, tako da će, siguran sam, ta postavka trajati i nakon Ekspa - rekao je on.

Dodao je da postoji plan na koji način će te zgrade biti iskorišćene nakon toga.

- Biće to jedan multifunkcionalni objekat koji mi nazivamo Auditorijum i Forum. Nešto najpribližnije tome jeste kongresni Sava centra, jer ovaj objekat imaće sale za sastanke, događaje, kao i više multifunkcionalnih sala za 3. 500 ljudi - rekao je Borovčanin.

Naveo je da će postojati i zona "najboljih praksi i korporativnih učesnika" i da će kasnije biti iskorišćena za izgradnju tri škole i tri obdaništa.

Istakao je da će svaki deo zona biti iskorišćen i imati svoju namenu, koja će biti i društveno i ekonomski održiva.

- Praktično nemamo celinu za koju ne postoji plan od onog trenutka kada se Ekspo završi i to je jako dobro, prosto razlog je što smo mi ipak mala zemlja, nemamo taj luksuz da izgradimo toliki kompleks i da ne znamo šta ćemo sa njim nakon Ekspa - rekao je Borovčanin.

Glasanje i konačna odluka o gradu i zemlji domaćinu Specijalizovane izložbe Ekspo 2027. doneta je u junu 2023. u Parizu, a u novembru 2024. predata je zastava Ekspa, čime je zvanično počelo pozivanje država.

Na prostoru gde će biti održan Ekpo 2027. u Surčinu, pored paviljona, gradi se i 1.500 stambenih jedinica za potrebe učesnika, Nacionalni stadion po međunarodni standardima UEFA kapiciteta 52.000 sedišta, Akvatik centar - moderan kompleks namenjen vodenim sportovima sa pratećom infrastruktorom, sa 4.000 sedećih mesta.

Za potrebe Ekspa gradi se i nova železnička pruga Zemun polje - Aerodrom Nikola Tesla - Lokacija Ekspo 2027, dužine 18 kiliomtara, projektovana za brzine do 120 kilometara na čas, a prostor na kome će se nalaziti Ekspo biće povezan auto putem "Miloš Veliki".

Specijalizovana izložba Ekspo 2027. u Beogradu trajaće od 15. maja do 15. avgusta i procenjuje se da će ugostiti više od četiri miliona posetilaca.

Autor: Jovana Nerić