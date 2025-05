'SJAJAN ODZIV' Borovčanin: Učešće na EXPO potvrdile 94 zemlje, zvanično potpisivanje ugovora od jula

Direktor preduzeća EXPO 2027. Dušan Borovčanin rekao je danas da su do sada 94 zemalje potvrdile učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, a da se formalni početak potpisivanje ugovora o učešću između Srbije i zainteresovanih zemalja očekuje u julu, nakon Generalne skupštine Međunarodnog biroa koja će biti 17. juna, na kojoj će Srbija i Međunarodni biro potpisati međudržavni ugovor koji stvara osnovu za zemlje učesnice na ostvarivanje svih privremenih privilegija koje se tiču učešća na EXPO.

Borovčanin je za Tanjug rekao da je plan bio da ove godine se dođe do 100 zemalja koje će potvrditi učešće na EXPO 2027, ali da trenutna dinamika ide u prilog tome da se taj broj prevaziđe.

On je podsetio da je Srbija za zvaničnim pozivanjem zemalja počela u decembru prošle godine.

"Mislim da je za sada odziv zemalja sjajan i da nam daje pravo na samopouzdanje da mislimo da ćemo prvo prevazići brojku od 100 u ovoj godini, a onda u konačnom ishodu i brojku od 120 zemalja", istakao je on.



Borovčanin objašnjava da učešće zemalja na EXPO 2027 nije samo u toj godini, već se sam proces započinje mnogo ranije.

"Zemlje će ovde otvarati svoja posebna pravna lica, bankovne račune, zapošljavati ljude koji će se baviti njihovim učešćem, zatim se baviti svim ostalim pitanjima logistike, uvoza eksponata, građevinskih materijala i slično", dodao je on.

Borovčanin je za Tanjug objasnio šta podrazumeva ugovor koji će biti potpisan za zemaljama koje su izrazile želju da učestvuju na EXPO 2027.



"U osnovni obavezujući elementi ugovora su lokacija paviljona, to znači odabir veličine i pozicije i izjava o temi koja na kreativan način zapravo prezentuje na koji način će se zemlja predstaviti", rekao je Borovčanin.

Dodao da su ostala pitanja administrativna, od registracija kancelarija, otvaranje računa i to se sve reguliše međudržavnim ugovorom sa Međunarodnim biroom i posebnim pravilima i smernicama.

Borovčanin je rekao da izjava o temi predstavlja pisani dokument koji zemlje treba da pretvore u idejno rešenje.

Pored toga Borovčanin dodaje da je važan element i kako će osmisliti program za vreme EXPO.

"To je šta će za 93 dana, pored samog fizičkog paviljona predstaviti. Program ima svoj i kulturni i umetnički aspekt, biznis program, edukativni program i sportski program. Na primer, imamo određene zemlje koje su najavile poslovne delegacije koje će nekoliko puta mesečno dolaziti. Neke zemlje su imenovale i svoje olimpijce koji će dolaziti da učestvuju kako u sportskom, tako i u edukativnom programu", dodao je on.

Borovčanin je istakao da izjava o temi podrazumeva da se ona uklopi u samu temu EXPO 2027, a to je "Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve".

"Izjava o temi treba da bude odgovor zemlje učesnice u odnosu na našu temu. Mislim da je tema bila jedan od razloga i atraktivnih faktora koji su doprineli odabiru Srbije kao destinacije". dodao je on.

Istakao je da je tema široko postavljena.

"Mi kroz igru, odnosno prvu podtemu koju tumačimo kao moć igre, zapravo omogućavamo zemljama učesnicama da predstave svoje kreativne potencijale i inovacije, ne samo one kreativne potencijale i inovacije koje se tiču sporta i muzike, već i nauke i drugih tehnoloških dostignuća", rekao je on.

Dodao je da se kroz temu sporta i muzike ne govori samo u onom profesionalnom smislu.

"Već i o svim onim aspektima koji se tiču psihofizičkog stanja svakog od nas kao pojedinca. Na primer, uređenja urbanih sredina koje treba da budu prilagođene modernom čoveku kako bi se više kretao i bavio sportom. Sportom kao jednim fenomenom koji ima snagu i moć da ljude ujedini oko određenih vrednosti, isto je i što se tiče muzike. Tako da mislim da je tema, iako u samom naslovu relativno kratka, poprilično razložena kroz tematske celine", rekao je on.

Dodao je da su i sa određenim brojem zemalja razgovarali o lokaciji njihovih paviljona i da će neki biti veličine i do 1.000 kvadrata u osnovi.



Borovčanin je objasnio da u okviru paviljona mogu postojati i restorani i drugi komercijalni sadržaji poput gift prodavnica.

Borovčanin se osvrnuo i na EXPO 2025 koji je u Japanu i rekao da je zadovoljan kako se Srbija predstavila.

"Srbija je jedina zemlja iz ovog regiona koja ima tzv. 'self-build' ili samoizgrađeni paviljon. Pored toga što smo jedini iz regiona, mi se nalazimo u svega tridesetak zemalja koji imaju takve paviljone, od više od 160 zvaničnih učesnika. Interesovanje je ogromno. Japanci su već poprilično upoznati sa time da je Beograd i Srbija domaćin narednog EXPO-a, a mi smo iskoristili priliku da premijerno tamo predstavimo i naše maskote", dodao je direktor preduzeća EXPO 2027.

Borovčanin se osvrnuo i na radove na prostoru gde će se održati EXPO 2027 i dodao da su u stalnoj komunikaciji sa Građevinskom direkcijom Srbije koja je izvođač.

"Za sada ono što i građani treba da znaju, a i zemlje učesnice, to je ono što i oni pitaju - svi radovi zaista idu po planiranim dinamikama", rekao je on.

Borovčanin je istakao da organizovanje EXPO 2027 potvrđuje da smo kao zemlja sposobni da organizujemo velike događaje i da to podrazumeva da sve gradske službe, kompletna komunalna infrastruktura i sve ono što je potrebno za realizaciju takvog događaja funkcioniše besprekorno.

"Mislim da će EXPO Srbiju svrstati u relativno uzak krug zemalja koji su u stanju da to urade i samim tim to onda otvara mogućnosti za sve buduće i naredne događaje. Jedan od takvih jeste, kao što je ministar finansija Siniša Mali i potvrdio, a to je samit Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koji treba da se održi 2029. godine", rekao je i dodao je je Srbija aplicirala za kandidaturu.

Istakao je da ovakvi događaji direktno utiču i na ekonomsku sliku zemlje.



"Daću vam samo jednu ilustraciju. Taj događaj u trajanju od dve nedelje traži 10.000 smeštajnih jedinica koje su konstantno zauzete od strane organizatora, plus 40.000 ukupnih kapaciteta na destinaciji koji se pored toga bukiraju. Mi govorimo o ogromnom prilivu turista i naravno značajnoj direktnoj potrošnji. Veliki događaji su značajni, jer oni destinaciju pozicioniraju u toj industriji. Srbija će 2027. biti centar sveta zbog EXPO-a, zbog međunarodnih izložbi. Nadamo se 2029. domaćin svim finansijskim institucijama", dodao je on.

Borovčanin je podsetio da se 2. maja obeležava i značajan jubilej, a to je 140 godina od kako Srbija učestvuje na međunarodnim izložbama.

"Ponosni smo na tradiciju i istoriju koju Srbija ima kao učesnik na međunarodnim izložbama i mislim da svaki građanin treba da bude ponosan na to, zato što to našu zemlju svrstava u zaista uzak krug zemalja koje imaju tako dugu tradiciju učešća. I sada imamo priliku da posle 140 godina učešća budemo i domaćini čitavom svetu", dodao je on.

Borovčanin je naveo da je to lep jubilej i da će građani imati prilike da se u narednom periodu upoznaju sa time kako su izgledali naši paviljoni kroz istoriju na svetskim izložbama i sta je sve Srbija premijerno prikazivala.

Specijalizovana izložba EXPO 2027 biće organizovana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta, a radovi na prostoru gde će biti organizovana treba da budu završeni do decembra 2026. godine. Na EXPO 2027 se očekuje učešće vise od 120 zemalja i više od četiri miliona posetilaca.



Autor: Jovana Nerić