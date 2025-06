'DO SADA JE 114 ZEMALJA POTVRDILO UČEŠĆE NA EKSPU' Mali: Očekujemo da ćemo rekord iz Astane premašiti

Do sada je 114 zemalja potvrdilo svoje učešće na Ekspu 2027. u Beogradu, izjavio je ministar finansija Siniša Mali, tokom obraćanja na otvaranju prvog sastanka za planiranje međunarodnog učešća (International Planning Meeting - IPM) u Sava centru.

- Ono što mi je posebno važno je da kažem da je čak 114 zemalja potvrdilo učešće. Cilj nam je da nam Ekspo bude sa najvećim brojem učesnika ikada. Očekujemo da ćemo rekord iz Astane premašiti - kazao je Mali.

Mali je na skupu pozdravio sve prisutne u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića i istakao da je prisutno više od 400 delegata iz 154 zemlje iz celog sveta.

Dodao je da su prisutni i predstavnici pet međunarodnih institucija, odnosno da skupu prisustvuju delegati i predstavnici iz ukupno 159 zemalja i institucija, što pokazuje koliko je organizovanje Ekspo izložbe opravdano.

- Pokazuje i ogromno interesovanje svih zemalja sveta za to što će se dešavati u Beogradu i za to što je tema, a to je igra za čovečanstvo, igra za budućnost - naveo je Mali.

Autor: S.M.