JEDNO MESTO MENJA SVE! MUP uputio apel za poštovanje parking prostora za osobe sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom želimo da skrenemo pažnju javnosti na važnost ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju i poštovanje njihovih zakonskih prava, posebno kada je reč o korišćenju rezervisanih parking mesta, istakli su iz MUP-a Srbije.
Oni su na svom Instagram nalogu naveli da se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju sa brojnim preprekama u kretanju i pristupu osnovnim sadržajima u zajednici. - Jedna od najčešćih prepreka je nepropisno zauzimanje parking mesta obeleženih za osobe sa invaliditetom. Ta mesta nisu privilegija, već nužnost – omogućavaju bezbedniji pristup zdravstvenim ustanovama, institucijama, radnim mestima, trgovinama i drugim javnim objektima - ističu oni i dodaju:
- Zato apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta i da ne zauzimaju prostor namenjen onima kojima je on zaista potreban. Samo jednim odgovornim postupkom možemo sprečiti tuđe dodatne teškoće i pokazati da kao društvo brinemo jedni o drugima.
- Obeležavanje ovog dana prilika je da se podsetimo da inkluzija počinje od svakog od nas. Poštujmo pravo na kretanje, pravo na dostojanstvo i pravo na ravnopravnost. Poštuj mesto – poštuj čoveka - ističu.
Autor: A.A.