Ministarka Pavkov: Novi Zakon o upravljanju otpadom donosi bolju zaštitu životne sredine

Ministarka Pavkov najavila je uvođenje preventivnih mera, pojačanu kontrolu i obavezno planiranje u oblasti upravljanja otpadom. Poslanici će sutra odlučivati o svih 58 tačaka koje se nalaze na dnevnom redu.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je danas u Skupštini Srbije da je Predlog zakona o upravljanju otpadom jedan od najvažnijih dokumenata za unapređenje ekologije, zdravlja građana i održivi razvoj zemlje.

Tokom razmatranja amandmana, Pavkov je naglasila da ovaj propis predstavlja osnov za uspostavljanje modernog i efikasnog sistema koji će doprineti čistijem i zdravijem okruženju.

Kako je navela, predlog zakona prvi put uvodi jasne i snažne mehanizme za sprečavanje nastanka otpada, uključujući i otpad od hrane, čime se postavlja temelј dugoročno održivom upravljanju resursima.

„Prevencija je uvek najpovoljnije, najzdravije i najodgovornije rešenje i upravo zato stavljamo fokus na smanjenje količine otpada pre nego što on uopšte nastane. Uspostavlja se i obavezno planiranje upravljanja otpadom kod svih proizvođača otpada, što znači da više neće biti prostora za improvizaciju", poručila je ministarka.

Dodala je da će svi koji proizvode otpad ubuduće morati unapred da isplaniraju, evidentiraju i nadziru način njegovog zbrinjavanja.

„Novim propisom jasno uređujemo obaveze sakupljača otpada, čime podižemo profesionalne standarde i odgovornost u sektoru koji je ključan za funkcionisanje čitavog sistema. Posebno je važno to što zakon jasno definiše odgovornost, uključujući i transparentnost preuzimanja otpada od fizičkih lica", istakla je ona.

Poslanici će o ovom zakonskom predlogu glasati sutra, kada je predviđeno izjašnjavanje o svih 58 tačaka dnevnog reda koje su razmatrane tokom treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja.

Sednica, koja je počela 25. novembra, obuhvatila je i razmatranje Predloga budžeta za 2026. godinu, zajedno sa pratećim finansijskim zakonima.

Narodni poslanici bavili su se i paketom propisa iz oblasti energetike, izmenama Zakona o Vojsci Srbije, zakonom o udžbenicima, zvaničnoj statistici, faktoringu, kao i izmenama Zakona o državnim službenicima i propisima o platama državnih službenika i nameštenika, te zakonom o nauci i istraživanjima.

Na dnevnom redu našli su se i izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i više međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora o kojima će poslanici takođe odlučivati sutra.

