ZAVRŠENA SEDNICA SKUPŠTINE: Usvojene sve tačke koje su bile na dnevnom redu

Poslanici Skupštine Srbije danas su usvojili svih 25 tačaka koje su bile na dnevnom redu vanredne sednice, čime je sednica završena.

Usvojene su izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Reč je o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakonu o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas i izmene Zakona o državnim službenicima i potvrdili odluku koju je predložila Vlada o utvrđivanju četiri muzejska predmeta za kulturna dobra od izuzetnog značaja.

Reč je o Krunidbenim insignijama kralja Petra Prvog Karađorđevića, Pohvalama monahinje Jefimije - pokrov za mošti kneza Lazara, Votivnim kolicima i skulpturi "Danubius".

Skupština je izabrala Jasminu Trifunović za člana Komisije za kontrolu državne pomoći na period od pet godina.

Poslanici su potvrdili sporazume između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o ekonomskoj saradnji, kao i Sporazum između Vlade Srbije i Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Skupština je usvojila izveštaje o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu, za 2023. godinu, kao i za 2024. godinu.

Usvojeni su i izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2023. godinu i 2024. godinu.

Poslanici su usvojili izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Usvojen je i izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke.

Skupština je usvojila odluku o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije, odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu, odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu, kao i odluku o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Šesta vanredna sednica počela je 14. januara.

Autor: Iva Besarabić