Mićin: Novi Sad za 10 godina uložio 530 miliona u programe za osobe sa invaliditetom

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom - 3. decembra, da je Novi Sad u proteklih 10 godina uložio 530 miliona dinara u programe pomoći osobama sa invaliditetom.

Mićin je, na skupu u okviru projekta „Zajedno bez barijera“, organizovanom u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, rekao da je ulaganje u programe za podršku osobama sa invaliditetom raslo kontinuirano, od 33 miliona 2015. godine do 73 miliona dinara 2025. godine, saopštila je informativna služba Grada Novog Sada.

"Naš cilj je Novi Sad u kojem su dostupnost i jednake šanse pravilo, a ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno. U ovoj godini Grad je obezbedio sredstva za 500 korisnika usluge ličnog pratioca. Od 2012. do danas, ova usluga je podržana sa 2,2 milijardi dinara, a za uslugu personalne asistencije, samo od 2020. do 2025. godine, izdvojeno je oko 452 miliona dinara", naveo je Mićin.

Dodao je da je u periodu od 2014. do 2023. godine u ŠOSO „Milan Petrović“ uloženo 120,4 miliona dinara, kao i da Grad omogućava sve većem broju udruženja da koriste poslovni prostor po umanjenoj zakupnini.

Istakao je i da Grad finansira programe udruženja, obezbeđuje besplatan boravak i ishranu dece sa smetnjama u razvoju u vrtićima i školama, novčanu pomoć porodicama, besplatne godišnje karte za prevoz, nalepnice za vozila, kao i besplatne ulaznice i kabine na „Štrandu“.

"Uređujemo parking mesta za osobe sa invaliditetom, a sve novije ulice imaju oborene ivičnjake i potpunu taktilnu signalizaciju. Želim vam da svaki vaš dan bude ispunjen podrškom, razumevanjem i ljudima koji vam veruju. Grad će uvek biti tu da čuje svaku vašu potrebu, primedbu ili izazov i da iskreno radi na rešenjima koja će vam poboljšati život", rekao je Mićin, kome su članovi Galerije ručnih radova osoba sa invaliditetom - OSI ART uručili prigodan poklon.

Prisutnima se obratio i predsednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Grada Novog Sada Josip Vlček, a nastupio je hor Ison, kao i umetnica Kristina Jevtović.

Program u Istorijskom arhivu Novog Sada organizovali su Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Grada Novog Sada i Društvo tumača i prevodilaca na znakovnom jeziku, a podržala ga je Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu.

Upriličena je izložba radova članova udruženja osoba sa invaliditetom i učenika Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“, zatim interaktivni poligon „Uđi u moje cipele“, a bio je postavljen i Info pult o programima i uslugama socijalne zaštite u gradu.

Održana je i modna revija koju su izveli korisnici Dnevnog boravka Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba Grada Novog Sada i članovi Udruženja za dečju i cerebralnu paralizu „Sunce“.

Organizovana je i Školica znakovnog jezika, kao i Okrugli sto „Život - knjiga i život je priča“, u okviru kog su uspešne osobe sa invaliditetom delile svoje životne priče, između ostalih stonoteniserka i paraolimpijka Borislava Perić Ranković.

