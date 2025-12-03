AKTUELNO

Zukorlić i Kokanović o institucionalnom povezivanju bošnjačke dijaspore sa Srbijom

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/ MILOŠ PERIĆ ||

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić sastao se danas sa direktorom Uprave za dijasporu Srbije Vladimirom Kokanovićem, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje na polju povezivanja bošnjačke dijaspore sa institucijama Srbije u inostranstvu.

Kako je saopšteno iz ministarstva, tokom sastanka razmatrana su pitanja registracije udruženja dijaspore, njihovog učešća na javnim konkursima, kao i jačanja institucionalnog povezivanja sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije.

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/ MILOŠ PERIĆ

Sagovornici su istakli značaj aktivnijeg uključivanja dijaspore u društvene i razvojne procese u zemlji, uz punu institucionalnu podršku države.

Sastanak je protekao u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, navodi se u saopštenju.

