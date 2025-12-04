AKTUELNO

DOBRODOŠLO JE SVE ŠTO ĆE OBRADOVATI MALIŠANE: Influenser Nenad Petrović Kajzer i ove godine organizuje humanitarnu akciju i poziva svakog ko može da se priključi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Humanitarna akcija za prikuplkanje materijala za novogodišnje paketiće koji će biti raspodeljeni deci je u toku, a građani mogu da doniraju slatkiše, slaniše, školski pribor, odeću igračke i sve ostalo.

Akciju je i ove godine pokrenuo influenser Nenad Petrović Kajzer.

Foto: Instagram.com

Ova akcija je pokrenuta 2019. godine, a želja Nenada i njegovih prijatelja je bila da skupe barem desetak, dvadesetk paketića. Međutim, te godine su uspeli da sakupe preko 1.000 paketića, zbog čega su nastavili sa ovom akcijom i dan danas.

Paketići će biti podeljeni socijalno ugroženoj deci, deci sa posebnim potrebama, deci bez roditeljskog staranja, deci samohranih roditelja, deci iz ugroženih sredina kao i mališanima iz manjih ruralnih sredina...

Foto: Pixabay.com, YouTube Printscreen

Donacije su moguće u vidu s slatkiša, slaniša, školskog pribora ili garderobe. U obzir dolazi i polovna garderoba ako je očuvana i čista.

Kako je nedavno objasnio, ljudi formiraju svoje grupe - par prijatelja, razred, kolege sa posla i tako pošalju materijal za paketiće.

Takođe, važno je napomenuti da osim prikupljanja paketića za Novu godinu, Nenad za Uskrs organizuje akciju za starijem gde porodicama i odraslima nosi donacije.

Foto: printscreen

Autor: D.Bošković

