SRBIJA ĆE BITI OKOVANA SNEGOM: Sledi prodor hladnog vazduha iz Rusije - Imaćemo čak 18 ledenih dana

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) prognozira u nižim predelima do dva ledena dana sa maksimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, a na planinama do 10 ledenih dana, što znači da maksimalna dnevna temperatura tokom celog dana neće prelaziti 0 stepeni.

Iz RHMZ poručuju da se prema klimatskim izgledima za decembar 2025. godine, očekuje da temperatura vazduha bude iznad proseka i da padne prosečna količina padavina.

-U celoj Srbiji se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti od 3 do 5 stepeni u nižim krajevima, a na planinama od -2 do 1 stepen – objavio je RHMZ.

Prognozira se srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od -1 do 2 stepena, a na planinama od -4 do -2 stepeni.

Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, u nižim predelima u intervalu od 45 do 75 mm, a na planinama do 90 mm.

- Očekuje se u decembru od 12 do 15 dana sa padavinama u nižim predelima, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana – kažu meteorolozi.

Što se tiče novogodišnje noći, prema grafikonu prognoze temperature vazduha i padavina za Beograd, 31. decembra minimalna temperatura će biti između 0 i 1 stepen, srednja dnevna između 3 i 4 stepena, a maksimalna dnevna između 6 i 7 stepeni.

Pojedini meteorolozi, prema trenutnim prognozama, očekuju i sneg za Novu godinu!

Meteorolog Ivan Ristić najavio je do kraja prve dekade decembra temperature iznad proseka za ovo doba godine, između 10 i 15 stepeni, a zatim postepeno zahlađenje u drugoj dekadi.

-Oko 24. decembra osetićemo jak prodor hladnog vazduha iz Rusije i temperature će pasti na prave zimske. Jutarnje će biti između -7 i -2 stepena, maksimume od -2 do 3 stepena. Uz susnežicu i sneg očekujem formiranje snežnog pokrivača i ledene dane. Doček Nove godine biće praćen pahuljama, a do tada možemo uživati u „lažnom proleću“ u prvoj dekadi i kasnoj jeseni tokom druge dekade decembra – kaže Ristić.

Detaljnu vremensku prognozu po nedeljama za decembar možete pročitati u našoj posebnoj vesti.

Autor: S.M.