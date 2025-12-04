AKTUELNO

Bajatović: Stečaj za NIS je loša opcija – nacionalizacija takođe nije rešenje!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović poručio da država neće dozvoliti propast NIS-a, ali da ni nacionalizacija nije rešenje.

Prvi čovek Srbijagasa naglasio je da stečaj Naftne industrije Srbije (NIS) nije prihvatljiva opcija i da država neće dozvoliti da strateški resurs poput NIS-a propadne. Dodao je da ni nacionalizacija nije dobro rešenje, iako bi pravno bila bolja od stečaja.

„Stečaj nije dobar, dugo traje ta procedura. Mislim da država, jedan takav strateški resurs kao što je Naftna industrija Srbije, neće prodavati iz stečaja ili slično. Druga opcija je nacionalizacija… ali smatram da to nije dobar potez“, rekao je Bajatović.

On je istakao da je ključno da NIS nastavi da radi, jer proizvodnja i prerada nafte u Srbiji ne mogu lako da se nadoknade. „Rat može da se zaustavi za godinu dana, sednu Putin i Trump, dogovore se, a ti treba da kupiš nove brodove, napraviš pumpe, cisterne, zaposliš ljude… To je deo suvereniteta jedne države“, dodao je.

Šef Srbijagasa upozorio je da su sekundarne finansijske sankcije opasnije od samih sankcija na naftu, jer otežavaju poslovanje, nabavku rezervnih delova i rad sa bankama. Podsetio je da je država spremna da uloži 1,6 milijardi evra, što je brza procena tržišne kapitalizacije NIS-a, kako bi obezbedila da kompanija nastavi da radi.

„Država je jasno rekla da ne želi da NIS propadne samo zato što je u ruskom vlasništvu. Pitanje NIS-a mora da se reši i kompanija mora da radi“, zaključio je Bajatović.

Autor: Dalibor Stankov

