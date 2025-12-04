VOZAČI I DALJE PROLAZE ISPOD SPUŠTENIH RAMPI! Ni znak STOP ih ne zaustavlja, podaci alarmantni

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije (ABS) pokrenula je kampanju pod sloganom "Dobro pazi, voz nailazi!" s ciljem da se podigne svest o rizicima na putno-pružnim prelazima i unapredi znanje učesnika u saobraćaju o bezbednom i pravilnom načinu prelaska preko pruge.

- Ovu kampanju Agencija realizuje u saradnji sa Infrastrukturom železnice Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom saobraćajne policije, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JP 'Putevi Srbije', s ciljem da se podigne svest o rizicima na putno-pružnim prelazima i unapredi znanje učesnika u saobraćaju o bezbednom i pravilnom načinu prelaska preko pruge- rekao je za Tanjug pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Veljko Ćurčić.

On je naveo da analize Agencije pokazuju da se najveći broj saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima dešava zbog nepažnje i nepoštovanja saobraćajne signalizacije - od prolaska između spuštenih polubranika, ignorisanja semafora, do neopreznog prelaska vozila preko samog koloseka.

U značajnom broju slučajeva vozači ne smanjuju brzinu niti zaustavljaju vozilo kako bi osmotrili prugu, što dovodi do situacija u kojima je reakcija mašinovođe nedovoljna da spreči nezgodu, naglasio je Ćurčić.

- Na prelazima sa aktivnom signalizacijom (branici i polubranici), skoro svaki deseti vozač prelazi preko pružnog prelaza u trenutku kada je uređaj aktiviran i kada je prelaz strogo zabranjen, dok svaki treći, od onih koji krše propise, obilazi polubranike kada su spušteni - rekao je Ćurčić.

Godišnje se polomi ili ukrade više od 1.000 branika

Prema podacima, kako je naveo, godišnje se polomi i ukrade više od 1.000 branika i polubranika, što dodatno povećava rizik po bezbednost saobraćaja. Kada uređaj nije aktiviran (kada je dozvoljen prelaz), svaki treći vozač se zaustavlja i osmatra prugu, svaki drugi smanjuje brzinu, dok svaki peti prelazi preko koloseka bez ikakvog smanjenja brzine.

- Na prelazima sa pasivnom signalizacijom, dva od tri vozača prolaze bez zaustavljanja i pored jasno postavljenog znaka STOP, tek svaki deseti vozač smanjuje brzinu, a svaki treći se zaista zaustavi ispred prelaza - kazao je Ćurčić.

Kako je naveo, iako je procenat učešća poginulih na putno-pružnim prelazima u proseku od jedan do tri odsto u odnosu na ukupan broj poginulih na godišnjem nivou, zabrinjavaju podaci da na putno-pružnim prelazima u Srbiji godišnje bude povređeno više od 60 lica, dok život izgubi u proseku šest do sedam osoba.

- U poslednjih pet godina, na ovim lokacijama poginula su 33 lica, a povređeno 279. Posledice sudara sa vozom gotovo uvek su teške, jer zbog mase i dugog zaustavnog puta voza izbegavanje sudara u velikom broju slučajeva nije moguće - objasnio je je Ćurčić.

On je istakao da jedan trenutak nepromišljenosti ili nepažnje na putno-pružnom prelazu može imati tragične posledice.

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da uvek ispred putno-pružnog prelaza zaustave vozilo, da poštuju svetlosnu i zvučnu signalizaciju i da nikada ne prelaze preko pruge ako je voz na vidiku ili su rampe spuštene, naveo je Ćurčić. "Poštovanje signalizacije nije stvar izbora, već stvar odgovornog i bezbednog ponašanja u saobraćaju. Zato podsećamo: 'Stani, pogledaj, oslušni - tek onda pređi', zatim 'rampa nije prepreka - ona ti čuva život, voz ne može da stane brzo - ti možeš. Čuj sirenu - ne ignoriši opomenu! Tvoja bezbednost počinje pažnjom. Dobro pazi - voz nailazi'", istakao je Ćurčić.



Autor: Jovana Nerić