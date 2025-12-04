PANIKA U ŠKOLI U NOVOM SADU! Nastavnica sa zabranom prilaska deci, dolazi svaki dan, vređa kolege i slika se sa sekirom u ruci

Nastavnica jedne osnovne škole u Novom Sadu objavljivala na mrežama bizarne snimke, a sada se nakon sedmogodišnjeg bolovanja ponovo pojavljuje u školi.

Za nastavnicu u Novom Sadu pročulo se posle njenih bizarnih, neprikladnih i degutantnih snimaka na Tik-Toku, a onda se saznalo i da se nakon sedmogodišnjeg bolovanja ponovo pojavljuje u školi, uprkos tome što postoji zabrana da bude u kontaktu sa učenicima, kako to tvrdi direktor škole.

Roditelji su ozbiljno zabrinuti za bezbednost dece i strahuju šta bi nastavnica mogla da uradi.

Na pitanje kakav je zapravo status nastavnice (ime i prezime poznato redakciji), odnosno da li je ona i dalje zaposlena u školi i ako jeste, zašto je nema među imenima nastavnog kadra objavljenog na sajtu škole, direktor OŠ kaže sledeće:

- Razlog što je nema na spisku zaposlenih je što je bila na bolovanju 7 godina, i na njeno mesto su zaposleni novi radnici. Dotična je bila godinama na bolovanju, a onda da joj je bolovanje zaključeno, i vratila se da predaje deci. Sada se u školi nalazimo u teškoj situaciji jer ona ne sme da bude u kontaktu sa decom. Postoje dva lekarska izveštaja da dotična zaposlena ne može da predaje deci - govori on i dodaje da o prirodi bolesti ne može da priča, jer je to zabranjeno zbog zaštite podataka o ličnosti.

Direktor ove osnovne škole rekao je i šta je škola uradila povodom ovog slučaja.

- Škola se obratila nadležnim institucijama i sve zakonom propisane obaveze su preduzete. Obratili smo se lekarskoj komisiji, Domu zdravlja Temerin, ali nismo dobili odgovor o tome kako je utvrđeno da ona sada može da se vrati u školu i predaje deci. Njoj bi trebalo pomoći. Lekarska komisija bi trebalo da je pregleda i nabolje bi bilo da ide u invalidsku penziju. Škola je kontaktirala 8 različitih institucija zbog ovog slučaja. Roditelji kažu da znaju da je žena bolesna, ali ja nisam taj koji može to da procenjuje - kaže direktor.

Na godišnjem odmoru, a dolazi u školu

Direktor škole kaže da zaposleni svakodnevno trpe uvredljive komentare, dok se zbog mogućih incidenata uvodi i poseban nadzor kada ona, iako je trenutno zvanično na godišnjem odmoru, iznenada dođe u školu.

- Ona je na godišnjem odmoru koji joj sleduje, ali odbija da primi rešenje i dolazi u školu, sedi u hodniku, ispred kancelarije sekretarijata 2-3 sata i pod nadzorom napusti školu kako ne bi došla u kontakt sa učenicima. Dok je u školi, provocira zaposlene kolege, koji je ignorišu. Uvek smo na oprezu da ne dođe do incidenata, i kako bismo zvali Hitnu pomoć ako je potrebno - kaže direktor ove osnovne škole.

Bizarne objave na mrežama

Nastavnica bog koje su roditelji u strahu veoma je aktivna na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje degutantne i bizarne snimke, koji su i na momente zastrašujući.

Osim pogrdnih reči na snimcima sa veoma zastrašujućom gestikulacijom priča o neprimerenim sadržajima, često koristeći psovke i uvrede, bez ikakve poente.

Takođe na nekim snimcima vidi se dotična profesorka u neprimerenim izdanjima. Na jednom čak drži sekiru u ruci i deluje isprovocirano i besno.

Policajac je stalno u školi

Jedan od zabrinutih roditelja (ime i prezime poznato redakciji) kaže da dotična nastavnica nije predavala deci, ali je dolazila u školu.

- Ona je bila na bolovanju 7 godina, i sada je to bolovanje zaključeno. Ovako dugo trajanje bolovanja nas jedino upućuje u neku trajnu nesposobnost za rad. Čuli smo i da ima zabranu rada sa decom, ali je sada na odmoru - kaže jedan od zabrinutih roditelja.

Kako nam kaže, roditelji su u strahu šta bi ova nastavnica mogla da uradi.

- Ulazi u školu nesmetano. Nastavnici su takođe veoma uplašeni, trude se da kontrolišu dešavanja u školi kada ona dođe. Policajac je stalno prisutan, alarmira se osoblje škole, jer se niko ne oseća bezbedno i ne znamo šta sledeće može da uradi. Opasno je što ona može neometano da uđe i u školsko dvorište - upozorava ovaj zabrinuti roditelj.

Deca su je viđala u školi

Roditelji tvrde da su deca više puta viđala nastavnicu u školi, što je kod mnogih izazvalo strah i nelagodu.

Kako kažu, situacija je toliko zabrinjavajuća da deo roditelja razmatra da u danima kada se ona pojavi u zgradi - decu uopšte ne šalju na nastavu.

- Svi smo jako zabrinuti, ljudi se realno boje da puste decu na nastavu. Deca su je viđala u školi, a mi smo uplašeni. Čak se razmatra i opcija da tog dana kada ta nastavnica dođe u školu ne šaljemo decu - kaže.

Problem traje decenijama

Da problem sa pomenutom nastavnicom nije novost, otvrđuje i bivša učenica (ime i prezime poznato redakciji) Osnovne škole.

Kako kaže, iako je ovu školu završila pre više od 20 godina, dobro pamti njene časove.

- I sada mi je živo sećanje u glavi kada je tokom časa upadljivo žvakala žvaku, a potom je, bez ikakve potrebe da to sakrije, lepila pod katedru. To se nije desilo samo jednom, pa je kabinet u kome predaje ova nastavnica bio prepun ostataka žvakaćih guma. Takođe, umela je često da se izuje tokom časa, pa čak i da tako izuvena noge podigne na sto dok predaje. Nama deci je to tada bilo smešno - navodi nekadašnja učenica.

Kako je ona rekla veće incidente ne pamti, ali se seća da je nastavnica neretko znala i da uvredi nekog đaka, s tim da niko to nije doživljavao ozbiljno, jer se znalo "kakva je".

Povodom ovog slučaja čekamo i odgovor Ministarstva prosvete.

Autor: Pink.rs