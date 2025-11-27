OTAC ULETEO NA VELIKI ODMOR I POČEO DA BIJE SVE REDOM! Jezivo nasilje u školi u Novom Pazaru, među povređenima i njegov sin

Ispred Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Novom Pazaru juče je došlo do nasilja tokom velikog odmora, kada je, prema rečima oca povređenog dečaka, njegov sin pokušao da razdvoji decu u tuči, a roditelj drugog učenika dotrčao je do ulaza škole i fizički napao više đaka.

Roditelji su, kako navodi sagovornik, u šoku zbog događaja i traže hitnu reakciju nadležnih. Sve navedeno izjavio je roditelj za Portal A1.

Prema njegovom objašnjenju, sukob je počeo kada je jedan učenik udario drugog, nakon čega su se deca gurala ispred ulaza škole. Kaže da je njegov sin pokušao da smiri situaciju:

- Moj sin je skočio da ih razdvoji, da se ne biju - tvrdi otac.

Roditelj utrčao među decu

U tom trenutku, prema njegovim rečima, došao je roditelj deteta koje je učestvovalo u tuči i utrčao među decu.

- Kako stoji na video-snimku koji smo posle gledali u školi, roditelj tog dečaka, trčeći, uleteo u masu dečaka i jednostavno je počeo da ih bije sve redom - tvrdi sagovornik.

I njegov sin povređen

On navodi da je i njegov sin zadobio povrede.

- Misleći da moje dete učestvuje u tuči, moje dete je udario pesnicom u lice i rasekao mu usnu tom prilikom - dodao je.

Prema informacijama koje su roditelji međusobno podelili, tvrdi da je više učenika bilo povređeno.

- Šest ili sedam dečaka je dobilo batine od tog roditelja - rekao je on juče.

Sagovornik tvrdi da se u incident umešala i tetka dečaka koji je učestvovao u tuči:

- Ta tetka je asistirala, iskočila i rekla za mog sina: "Nije ga on tukao, ne udaraj njega", a ove ostale "udri". Ona je vukla za kosu jednog dečaka i onda je tu još nekoliko dečaka vukla za jaknu.

Otac video snimak na kojem roditelj uleće i tuče decu

Nakon toga, pozvana je policija, a roditelji i deca dali su izjave u stanici. Zajedno sa direktorom škole i policajcima, sagovornik je imao uvid u snimak sa sigurnosnih kamera.

- Dva policajca, direktor i ja, mi smo u kancelariji vraćali taj snimak. Videli smo oca kako trči, uleće u masu dečaka i bije ih sve redom.

Kaže da mu je bilo izuzetno teško da gleda snimak:

- Jako loše, jako potreseno. Ja sam zahvalan direktoru što me pustio, da uđem u kancelariju sa policijom da to gledam.

Sagovornik navodi da problemi sa istim učenikom traju godinama, što je dodatno pojačalo nezadovoljstvo roditelja:

- Mi s tim dečakom imamo probleme godinama unazad. Svaki roditeljski ide u nekoj priči da se reši problem.

Planira i ličnu tužbu protiv ovog roditelja

Zbog toga, kaže da želi da se ovaj slučaj ne zaboravi i ne skloni u stranu:

- Ja bih stvarno voleo da ovaj slučaj ne ide pod tepih, da se on ne zataška, jer su prethodno neke svađe uspeli da zataškaju, to odgovorno tvrdim.

Roditelj dodaje da će sam podneti prijavu protiv oca koji je nasrnuo na decu, a ukoliko škola ne preduzme sve korake, obratiće se i nadležnim institucijama.

- Planiram, iskreno da vam kažem, da ukoliko škola ne odradi sve, da pozovem prosvetnu inspekciju da to prijavimo. Ministarstvo prosvete i prosvetnoj inspekciji da dođu, da vide zbog čega se ovakve stvari dešavaju u Pazaru.

Ističe da je najveća briga trenutno zdravstveno stanje dece, uključujući i njegovog sina:

- Moje dete malo pre pokušalo da jede, kupio sam mu sendvič, kaže ima bol u vilici. Ja ću da ga povedem do hitne, da vidimo da mu damo nešto za bolove.

Na kraju, sagovornik poručuje da očekuje da nadležni sankcionišu odgovorne kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih događaja:

- Ja umesto roditelji da spasi svoje dete, onda trči i tako izudara našu decu i povredi. Planiram da podnesem i lični tužbu protiv ovog oca dečaka - zaključuje Salković.

Autor: S.M.