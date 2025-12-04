'NIS ima dovoljno vremena da isplati radnike' Do kraja nedelje 13.000 zaposlenih dobiće svoje plate!

Osim rafinerije u Pančevu, NIS drži na desetine energetskih i naftnih postrojenja, prodajnu i distributivnu mrežu, maloprodajne pumpe (više stotina pumpi u Srbiji i regionu), te delatnosti vađenja, prerade i distribucije nafte i derivata, a prema javnim podacima ima oko 13.500 zaposlenih.

Zaposleni obuhvataju tehničke i inženjerske profile (rafinerija, polja, prerada), radnike u distribuciji, logistici, maloprodaji (pumpe), administraciji, menadžmentu i uslužnim delatnostima kompanije.

U izveštajima iz 2024. godine kompanija je ostvarila 3.3 milijarde evra prometa.

NIS je značajan i za državni budžet- porezi, dažbine, doprinosi, takse- a kroz plate i radna mesta utiče na ekonomiju i život mnogih porodica.

Nedavno, vlasti u Srbiji su poručile da žele da izdejstvuju da NIS dobije posebnu licencu kako bi se izbeglo masovno otpuštanje i kako bi se industrija održala.

Međutim, uvedene sankcije stavljaju u pitanje stabilnost kompanije. To znači da su i radna mesta i prihodi zaposlenih u potencijalnom riziku- delimično zbog prekida u finansijskim i sirovinskim tokovima, a delimično zbog mogućih promena u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi.

Ipak, situacija je neizvesna za jednog od najvećih poslodavaca u zemlji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja građanima Srbije ranije ove nedelje je rekao da nema dobrih vesti što se tiče napretka po pitanju NIS-a, te da nije dobijena pozitivna odluka iz Amerike.

On se dotakao i važnog pitanja - platnog prometa. Srbija je, kako je tada rekao, na "svoj rizik" obezbedila da banke nastave da izvršavaju transakcije za NIS do kraja nedelje.

- Onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se dogovorili na svoj rizik, na rizik Republike Srbije, da do kraja nedelje obezbedimo platni promet, i dalje. I utorak, i sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja imaće platni promet. Dakle NIS ima dovoljno vremena da isplati plate zaposlenima i plati dobavljače, kao i da pripreme zaposlene za sve što sledi. Posle toga merićemo dan za danom, pošto nećemo da bude uništen bankarski sistem Srbije – istakao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić