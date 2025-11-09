Nova pravila za gas i naftu! Ovo su nacrti tri nova zakona: Fokus na sigurnost i usklađivanje sa EU

U cilju povećanja sigurnosti, kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja domaćeg tržišta energentima, kao i usklađivanja sa regulativom Evropske unije, predstavljeni su nacrti tri nova zakona – o gasu, o nafti i o obaveznim rezervama nafte, naftnih derivata i gasa.

Na završnoj javnoj raspravi održanoj u Domu inženjera „Nikola Tesla“ u Beogradu, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike za naftu i gas, Saša Koković, istakao je da će poseban zakon o gasu doprineti stvaranju uslova za sigurno snabdevanje i efikasno funkcionisanje tržišta prirodnog gasa.

„Posebna pažnja posvećena je merama koje se preduzimaju u slučaju poremećaja u radu transportnog ili distributivnog sistema, kao i postupku sertifikacije operatora gasnog skladišta kod Agencije za energetiku. Usvajanje zakona doprinosi usklađivanju sa EU regulativom i regionalnoj saradnji u kriznim situacijama“, rekao je Koković.

Zakon o nafti, kako je navedeno, objediniće postojeće propise i definisati nivo operativnih rezervi koje su dužni da obezbede proizvođači i trgovci derivatima, kao i proizvođači električne i toplotne energije.

Prema nacrtu zakona o obaveznim rezervama, Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno Uprava za rezerve energenata, biće nosilac aktivnosti vezanih za formiranje, održavanje i izveštavanje o rezervama. Obavezne rezerve naftnih derivata treba da dostignu nivo od 90 dana prosečnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosečne dnevne potrošnje, a koriste se po odluci Vlade i aktiviranju akcionog plana.

Zakon predviđa i obavezne rezerve prirodnog gasa, koje se formiraju za slučaj ugrožene sigurnosti snabdevanja. Visina rezervi utvrđuje se za period od pet godina, a odluku o njihovom puštanju na tržište donosi Vlada.

Koković se zahvalio svim institucijama i preduzećima koji su učestvovali u izradi nacrta i pozvao zainteresovane da do kraja javne rasprave dostave komentare i predloge.

Javna rasprava o nacrtima zakona traje od 20. oktobra do 10. novembra 2025. godine.

Autor: Dalibor Stankov