'ZAHVALJUJUĆI ODLIČNIM ODNOSIMA VUČIĆA SA SVETSKIM LIDERIMA, NADAMO SE REŠENJU' Ministarka Đedović Handanović: Naša zemlja našla se pogođena ni kriva ni dužna

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se povodom podrške ministara energetike zemalja članica Evropske unije predlogu o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa.

Kako je istakla, Srbija se nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, pošto je Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, a mera stupa na snagu 1. januara 2026. godine.

- Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti.

- Zahvaljujući odličnim odnosima predsednika Vučića sa svetskim liderima, nadamo se da ćemo naći rešenje i radimo sve što je u našoj moći ali situacija je gotovo bezizlazna imajući u vidu i trenutnu situaciju u vezi sa Naftnom Industrijom Srbije. Naša zemlja, koja nije učesnica ni u jednom sukobu, našla se pogođena ni kriva ni dužna. Uprkos svemu, daćemo sve od sebe, kao i do sada, da građani ne osete probleme sa kojima se suočavamo - poručila je Dubravka Đedović Handanović.

Podsetimo, danas je odjeknula vest da je Savet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

Ova strašna odluka stupa na snagu nakon višemesečnih napora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da sankcije NIS-u ne stupe na snagu i da država ima dovoljno rezervi za mirnu i stabilnu zimu. Kako je Kurir danas preneo, mera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine, a Srbija za ovo — trenutno — nema rešenje.

Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i privede.

Sve oči su sada usmerene ka predsedniku Vučiću, da li i kakvo rešenje može da nađe za ovaj problem — jer se čini da racionalnog i realnog rešenja, kako su postavljene stvari, za sada nema.

Autor: Iva Besarabić