AKTUELNO

Društvo

Novi elektromopedi za poštare širom zemlje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

U Poštu Srbije stiglo je 216 novih elektromopeda namenjenih dostavi svih vrsta poštanskih pošiljaka pretežno u ruralnim područjima. Ovo je najveći broj električnih dostavnih sredstava koja je Pošta Srbije obezbedila do sada.

Zoran Anđelković, v.d. direktora Pošte Srbije, u Regionalnom poštansko-logističkomcentru „Beograd” u Zemunu uručio je ključeve poštarima i direktorima radnih i područnih jedinica, sa kojima je razgovarao o utiscima, pružanju usluga i planovima.

Direktor Anđelković rekao je da je orijentacija Pošte Srbije ka održivoj mobilnosti i da će se u toj oblasti sve više ulagati u narednim godinama, do potpunog prelaska na zelena vozila i zelenu energiju. Istakao je da se do kraja godine očekuje novih 100 električnih automobila, a do marta iduće godine dodatnih više od 200 novih elektrovozila. Najavio je i punjače za njih ispred poslovnica pošta koji će biti dostupni i za građane.

Foto: Tanjug/Ana Paunković

„Mi želimo i solarne panele svuda gde je to moguće i u naredne tri godine očekujem da ćemo moći da obezbedimo kompletnu energiju za punjenje električnih vozila iz sopstvenih izvora”, rekao je Anđelković.

Anđelković je govorio o ulozi Pošte Srbije u vezi sa sprovođenjem novog Zakona o evidentiranju i upisu prava na nepokretnosti, gde je njen cilj da pomogne u važnom državnom projektu od velikog interesa za građane, koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Od 8. decembra građanima će biti na raspolaganju 586 pošta širom Srbije, gde mi želimo da doprinesemo da građanima bude pristupačniji postupak za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti”, zaključio je direktor Anđelković.

Foto: Tanjug/Ana Paunković

Novi elektromopedi ponoviće dostavnu flotu u Beogradu i radnim i područnim jedinicama širom zemlje. Elektromopedi omogućavaju efikasniju dostavu pošiljaka, uštede, bolje uslove rada zaposlenih, ne emituju štetne gasove i buku i uz manju potrošnju energije prelaze veće razdaljine u poređenju sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Autor: A.A.

#Pošta

#Pošta Srbije

#elektromopedi

#skuter

POVEZANE VESTI

Društvo

Lepe vesti za vinare: Mesarović najavila dodelu 150 miliona dinara, a evo i kada

Društvo

Srpski običaj koji BUDI JEZU: Šta su pred svima radili kada se devojka udavala, a NIJE NEVINA

Politika

'NISU I NIKADA NEĆE BITI ZAGAĐIVAČI PRIRODE DECA KOJA ŽELE DA UČE' Mesarović oštro odgovorila Bori Novakoviću: Zagađivači prirode su oni koji bacaju t

Društvo

SAMO ZA PUNOLETNE GRAĐANE - PRIJAVITE SE OVDE I UZMITE 26.000 DINARA!

Hronika

MUP SE HITNO OGLASIO NAKON DOJAVA O BOMBAMA U ŠKOLAMA: Sledi ovaj korak

Politika

GRAĐANI PROTIV BLOKADA NAJAVILI NOVI SKUP Nedelja, 31. avgust u 18:30 časova u 100 mesta širom Srbije!