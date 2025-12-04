Novi elektromopedi za poštare širom zemlje

U Poštu Srbije stiglo je 216 novih elektromopeda namenjenih dostavi svih vrsta poštanskih pošiljaka pretežno u ruralnim područjima. Ovo je najveći broj električnih dostavnih sredstava koja je Pošta Srbije obezbedila do sada.

Zoran Anđelković, v.d. direktora Pošte Srbije, u Regionalnom poštansko-logističkomcentru „Beograd” u Zemunu uručio je ključeve poštarima i direktorima radnih i područnih jedinica, sa kojima je razgovarao o utiscima, pružanju usluga i planovima.

Direktor Anđelković rekao je da je orijentacija Pošte Srbije ka održivoj mobilnosti i da će se u toj oblasti sve više ulagati u narednim godinama, do potpunog prelaska na zelena vozila i zelenu energiju. Istakao je da se do kraja godine očekuje novih 100 električnih automobila, a do marta iduće godine dodatnih više od 200 novih elektrovozila. Najavio je i punjače za njih ispred poslovnica pošta koji će biti dostupni i za građane.

„Mi želimo i solarne panele svuda gde je to moguće i u naredne tri godine očekujem da ćemo moći da obezbedimo kompletnu energiju za punjenje električnih vozila iz sopstvenih izvora”, rekao je Anđelković.

Anđelković je govorio o ulozi Pošte Srbije u vezi sa sprovođenjem novog Zakona o evidentiranju i upisu prava na nepokretnosti, gde je njen cilj da pomogne u važnom državnom projektu od velikog interesa za građane, koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Od 8. decembra građanima će biti na raspolaganju 586 pošta širom Srbije, gde mi želimo da doprinesemo da građanima bude pristupačniji postupak za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti”, zaključio je direktor Anđelković.

Novi elektromopedi ponoviće dostavnu flotu u Beogradu i radnim i područnim jedinicama širom zemlje. Elektromopedi omogućavaju efikasniju dostavu pošiljaka, uštede, bolje uslove rada zaposlenih, ne emituju štetne gasove i buku i uz manju potrošnju energije prelaze veće razdaljine u poređenju sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

