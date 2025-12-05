AKTUELNO

Društvo

DANAS OLUJNI UDARI VETRA: Biće toplo i kišovito, a evo kakvo se vreme očekuje za vikend

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug, Pixabay.com, ||

U Srbiji će danas biti oblačno i kišovito vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se slaba kiša očekuje na istoku i jugoistoku zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana). Jutarnja temperatura biće od tri do osam, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna od sedam do 13 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura će biti oko osam, a najviša dnevna 11 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U Banatu je danas upaljen naranžasti meteo alarm zbog vetra, a u Pomoravlju je zbog ove pojave na snazi žuto upozorenje. Ovo narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Vreme narednih dana

Za vikend oblačnoi hladno, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.

Sledeće sedmice suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Prognoza

#Srbija

#Vremenska prognoza

#olujni vetar

#vikend

