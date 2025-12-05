AKTUELNO

Društvo

ZARAZA SE ŠIRI PO VRTIĆIMA! Roditelji uznemireni, lako se širi i na ukućane: OVO SU SIMPTOMI

Foto: Pexels.com

U nekoliko beogradskih vrtićkih grupa poslednjih dana potvrđena je pojava glista kod dece, što je uznemirilo roditelje i pokrenulo pitanje kako se parazitarne infekcije šire i na koji način se najefikasnije leče.

Prema informacijama koje su vrtići uputili roditeljima, sumnja na enterobijazu infekciju izazvanu dečijom glistom koja se pojavila u nekim grupama u novobeogradskim vrtićima. Vaspitači su o svemu obavestili roditelje, a epidemiolozi navode da ovakve situacije nisu retke u kolektivima gde boravi veliki broj dece.

Lekari upozoravaju da se radi o veoma neprijatnoj crevnoj infekciji, koja se lako prenosi. Bolest se manifestuje pojavom malih belih parazita u stolici, koje je lako prepoznati.

Pedijatar dr Saša Milićević objasnio je ranije da se nekada kod dece može javiti i bol u stomaku, gađenje prema hrani, nagon za povraćanjem, nekada svrab u predelu guze, a može da se desi i svrab u predelu pupka.

Zaraza se širi i na ukućane

- Retko se javljaju drugi simptomi, poput koprivnjače ili osipa po telu. Dijagnostika se radi analizom na parazite u stolici, ali i takozvanim perianalnim brisom, gde se lepljiva traka zalepi oko analnog otvora i nakon što se povuče i skine to se analizira pod mikroskopom. Terapija je sirupi koji se daju do tri dana uglavnom, i vrlo brzo se očisti stolica od parazita - naglasio je tada dr Milićević i zaključio:

- Zaraza se može proširiti na ostale ukućane, kao i na decu u kolektivu. Komplikacije koje se mogu javiti su dijareja, anemija, bolni grčevi u stomaku. Roditelji koji primete to kod deteta su dužni da o tome obaveste vrtić, a sve u cilju sprečavanja daljeg širenja parazitarne bolesti. Deca ne treba da idu u vrtić sve dok nalaz stolice na parazite ne bude negativan.

Kako se leče gliste kod dece

- terapija lekovima koju prepisuje lekar i trebalo bi da je koriste i ostali članovi domaćinstva jer se zaraza lako širi

- temeljno pranje ruku sapunom

- svakodnevno menjanje donjeg veša i pidžame

- pranje posteljine i peškira na 60 ili 90 stepeni

- usisavanje i brisanje površina

Autor: Jovana Nerić

