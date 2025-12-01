U OVOM DELU SRBIJE SE ŠIRI OPASNA ZARAZA Samo za nedelju dana 18 obolelih, a ovo su simptomi

U Mačvanskom okrugu do nedavno je vođstvo među virusima imala korona, a sa dolaskom gripa stvari su se promenile, pa je u toku prošle nedelje virus gripa potvrđen kod 18 pacijenata, dok COVID-19 nije ni kod koga.

Najnoviji podaci iz zavoda za jAvano zdravlje u Šapcu, u vezi sa respiratornim infekcijama u Mačvanskom okrugu, govore da je kod svih 18 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A.

- Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri iz opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve a jedna osoba je iz Loznice - navode u Zavodu za javno zdravlje Šabac.



Dodaju da u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19.

Stručnjaci iz ove ustanove apeluju na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podsećaju da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija.

Simptomi gripa

Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su:

groznica i osećaj ekstremne hladnoće

Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni

Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu

Glavobolja i opšti umor

Kašalj, kijanje i vlaženje očiju

- Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu.

Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa

Redovno provetravanje prostorija

Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće

Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima

Održavanje lagane fizičke aktivnosti

Često pranje ruku sapunom i vodom

Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće

Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu

Svi okruzi u kojima je potvrđen grip

Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Grip je do sada potvrđen u:

Zlatiborskom okrugu

Južnobanatskom okrugu

Sremskom okrugu

Kolubarskom okrugu

gradu Beogradu

Pomoravskom okrugu

Topličkom okrugu

Južnobačkom okrugu

Severnobačkom okrugu

Mačvanskom okrugu

Autor: A.A.