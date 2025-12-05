Kongresni biro Turističke organizacije Srbije obeležio jubilej i predstavio osmoro novih ambasadora! Labović: Ukupno 97 ambasadora najbolje pokazuje da naša zajednica raste i jača

Kongresni biro Turističke organizacije Srbije obeležio je večeras 18 godina rada svečanom dodelom prestižnog priznanja „Kongresni ambasador Srbije“, koje se tradicionalno uručuje predstavnicima akademske, naučne i stručne zajednice zaslužnim za jačanje međunarodnog ugleda Srbije kao kongresne destinacije.

Na jubilarnom, desetom okupljanju u hotelu Hajat, ovu laskavu titulu ponelo je osmoro istaknutih profesora, naučnika i stručnjaka, čime je ukupan broj Kongresnih ambasadora dostigao 97.

Priznanja je uručila direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, ističući da Srbija, a posebno Beograd, danas zauzimaju sve značajnije mesto na svetskoj kongresnoj mapi. Dodatni podsticaj međunarodnoj afirmaciji Srbije predstavlja i predstojeća specijalizovana izložba EXPO 2027 čiji smo domaćin.

Veliko je zadovoljstvo što večeras obeležavamo deceniju dodele priznanja Kongresni ambasador Srbije i zahvaljujemo svim laureatima koji svojim radom, autoritetom i međunarodnim angažmanom doprinose jačanju kongresnog turizma u našoj zemlji. Ukupno 97 ambasadora najbolje pokazuje da naša zajednica raste i jača iz godine u godinu, istakla je Labović.

Ona je podsetila na odlične rezultate ostvarenе tokom 2024, godine u kojoj je u Srbiji održano 49 kongresa, od čega 38 u Beogradu, što je porast u odnosu na 2023. Takođe, pozicioniranje Srbije i Beograda na ICCA rang-listama potvrđuje stabilan rast. Srbija zauzima 49. mesto u svetu i 26. u Evropi, dok je Beograd rangiran kao 64. u svetu i 37. u Evropi.

Tokom svečanosti istaknuto je da zajednički rad svih aktera doprinosi sve većoj međunarodnoj vidljivosti Beograda, Novog Sada i drugih domaćih kongresnih destinacija. Zahvaljujući ulaganjima u infrastrukturu, modernim kapacitetima i visokim profesionalnim standardima, Srbija danas sve češće zauzima mesto među najprivlačnijim destinacijama za velike međunarodne skupove.

Ovogodišnjim laureatima, kao i brojnim drugim zvanicama, obratio se i Zafiris Lampadaridis direktor hotela Hajat, koji se zahvalio TOS-u na dugogodišnjoj izuzetnoj saradnji i čestitao laureatima.

Dobitnici priznanja „Kongresni ambasador Srbije“ za 2025. godinu, kojima su prznanja dodelili direktorka TOS-a Marija Labović i kolege iz Kongresnog biroa Dragana Pribićević, Darja Butigan i Dejan Crnomarković, su:

Nikola Jevtić, master fizioterapije, internacionalni Schroth instruktor i predsednik Svetske asocijacije za neoperativno lečenje skolioze (PSSE)

Prof. dr Dušan Keckarević, profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i rukovodilac Centra za forenzičku i primenjenu molekularnu genetiku

Dr Mirjana Rajilić-Stojanović, vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i jedna od vodećih istraživača u oblasti mikrobiote

Udruženje za javno zdravlje Srbije, za izuzetan međunarodni doprinos koji je omogućio dodelu organizacije Evropskog kongresa javnog zdravlja 2027. godine Beogradu, u čije ime je nagradu primio asist. dr Stefan Mandić - Rajčević

Dr Ljiljana Marina, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dobitnica više evropskih nagrada u oblasti endokrinologije.

Marija Vitas, etnomuzikolog, muzički novinar i promoter kulturnog nasleđa Srbije. Zaslužna je za organizaciju međunarodne IAMIC konferencije u Beogradu 2025. godine

Arh. Nemanja Šipetić, dugogodišnji član ACUUS-a i jedan od vodećih stručnjaka za planiranje urbanog podzemnog prostora

Dr Antoan Stefan Šojat, specijalizant interne medicine i dobitnik prestižnih evropskih nagrada u oblasti endokrinologije