'DECENIJA UMETNOSTI, INKLUZIJE I PRIJATELJSTVA' Obeleženo jubilej rada NVO 'Maska' (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna primanja ||

Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević prisustvovala je večeras obeležavanju 10 godina rada NVO „Maska“, jedne od partnerskih organizacija Ministarstva i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom u izgradnji inkluzivne Srbije.

NVO „Maska“ večeras je u Malom pozorištu „Duško Radović“ programom „Decenija umetnosti, inkluzije i prijateljstva“ obeležila 10 godina rada i 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a realizaciju ovog programa podržalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Čestitajući ovaj jubilej, Barošević je istakla da je NVO „Maska“ u protekloj deceniji pokazala da se inkluzija u umetnosti ne dokazuje rečima, već delima, stvarajući magiju mjuziklima, kabareom, koncertima, muzičkim albumima, modnom revijom, edukativnim programima i izložbom u Parizu.

NVO „Maska“ je svojim radom pokazala da su talenat, disciplina i timski rad osnov za inkluzivno društvo koje želimo da gradimo, rekla je Barošević, koja je ovoj organizaciji poželela da sledeća decenija bude još hrabrija, stvaralački bogatija i da umetnost nastavi da bude njihov put ka jednakosti i vidljivosti.

„Ponosni smo što je Ministarstvo, kroz različite programe podržavalo rad NVO Maska tokom čitave prethodne decenije. Vaša istrajnost, profesionalizam i posvećenost učinili su da ta podrška uvek bude opravdana i usmerena ka istinskom razvoju“, naglasila je Barošević, kojoj je uručena zahvalnica za doprinos razvoju inkluzivnog stvaralaštva.

Obeležavanju 10 godina rada NVO "Maska" prisustvovali su i izvršna direktorka NOOIS-a Ivanka Jovanović, predstavnici partnerske organizacije Centra inkluzivna Srbija, mnogobrojnih udruženja, roditelji, partneri i prijatelji.

Autor: Jovana Nerić

