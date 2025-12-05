BOMBA NA PINKU! Željko Mitrović PRAVI 'ČISTKU' i zapošljava NOVA LICA: Bivši direktori 'Nove S' i pozorišta na Terazijama imenovani za rukovodioce! Evo koga je još postavio na važne pozicije u kompaniji! Ovo je samo početak! (VIDEO)

Na pragu najuspešnije sezone ikada, vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, odlučio je da sprovede najznačanije unutrašnje reforme.

Na čelu brojnih Mitrovićevih kompanija za rukovodioce su sada imenovani, između oslaog, nekadašnji direktor pozorišta na Terazijama, ali i bivši direktor televizije ''Nova S'', kao i vlasnik produkcijske kuće ''Top Manifest'' koja proizvodi emisiju Paparaco lov.

Naime, direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović danas je u okviru Pink Media Group održao veliki sastanak gde je saopštio najznačajnije promene.

- Aleksandre, evo tebi je pripala čast da tvoje imenovanje potpišem prvo. Za one koji ne znaju, Đaja, dugogodišnji direktor pozorišta na Terazijama. On je imenovan za direktora Teatra Odeon.

Stojan Đorđević biće na poziciji direktora drame.

Katarina Ilijašević, direktor plesnog ansambla.

Neša Serefijanović tehnički direktor ''Odeona''.

Pavle Rašković, potpredsednik za pitanja ejdžara.

Predrag Pavlović Baki, direktno sa televizije Nova S, obavljaće istu funkciju direktora produkcije i operacija celog Pink sistema, svih televizija.

Darko Popović pozicija direktor Narodne Televizije.

Marko Jovičić direktor produkcije ''Apolon''.

Veljko Popović je novi direktor razvoja veštačke inteligencije, odnosno, Open AI Pinka.

- Obećaj da će proraditi za sedam dana - našalio se Mitrović.

Saška Karać šef SIGI AI.

Luka Ivković, čelo PR sektora.

- Ja sam se našalio sa međedom na Instagramu, ali radi se o potpuno ozbiljnoj stvari, nalazimo se na pragu najmoćnije sezone ikada, svaka sledeća treba da bude značajnija, bolja i moćnija. Ovo sam rekao za televiziju, sve se brzo razvija, osim pojedinih sektora u pojedinim firmama, koji vuku kompaniju na dole, i to sam presekao bez emocija i kompromisa. Najbolji ljudi treba da budu na najboljim funkcijama i pozicija. Nekim ljudima sam dao previše stvari da rade i oni to nisu mogli da isporuče ekvivalentnim kvalitetom. Ovo će trajati 60 dana, na svakih 10 ću odlučivati i saopštavati šta ima novo. Postavili smo 10 ili 11 pozicija, toliko ljudi je zamenjeno... Đaja je tu, 26 godina na Terazijama, danas je ''Odeon''... Ja mislim da sve ono, po čemu su Terazije bile dobre, imaćemo sada u ''Odeonu''. On će napraviti svoj tim, ja se izvlačim iz menadžmenta ''Odeona'', zbog svega što je u planu, i sve te stvari su vezane za afirmaciju na svetskom nivou... Ne samo PR-DC, nego i, IT, AI, i ostalo... Danas smo završili ''Odeon'', i još nekoliko stvari - rekao je Mitrović.

- Baki je došao sa ''Nove S'', za njega bih rekao da je sposoban momak, znamo se odavno, i ono što očekujem od njega da upravlja ne samo svim produkcijama, Filmskim gradom, već svim asetima koje funkcionišemo. Darko Paparaco, čuveni ''Paparaco Lov'' je danas imenovan za direktora ''Narodne TV'' koja je jedan od naših 4 strateška kanala. Imam puno poverenje u njega, on ima dobar strateški koncept - dodao je potom Mitrović.

Na pitanje šta se to dešava na Pinku, i zašto su ljudi toliko uzrujani zbog svega, Mitrović kaže da je u pitanju projekat koji se tiče pravde.

- Ja bih to nazvao projekat koji ima ''Malo više pravde''. Ja sam saznao da ima ljudi koji ne dolaze na posao, ili dođu nekoliko puta nedeljno. Oni su na nekoj zavetrini, pod nekim kišobranom... To nije samo moja greška, već i od šefa sektora u kome se takav zaposleni nalazi. Stotinak raskida ugovora ćemo sigurno napraviti - rekao je Željko potom.

- Mogu da se složim ili ne, to je za mene velika odgovornost, čast, osećam obavezu da dam sve od sebe imam iskustva od 26 godina. Bio sam dramaturg, direktor... U ovom gradu, koji je naša metropola, da se pojavi još jedno muzičko pozorište sa dobrim rezultatima, a ovo već ima sjajne... - rekao je Đaja.

- "Odeon" je potpuno različit, drugačiji i unikatan. Sad posle ponovne analize svih brodvejskih i londonskih pozorišta možemo da kažemo da smo u top 5 u Evropi. To nije jedina okolnost, uspeh se meri po gledaocima, i po broju karata. Naravno, verujem da ćemo napraviti ogromne pomake - rekao je Željko.

- Ja bih rekao da je drugačije. Znanje koje imamo Željko i ja, strast koju delimo prema produkciji, televiziji očekujem da budemo prvi u ovom delu Evrope... Na tome ćemo da radimo u narednim godinama - rekao je Baki.

- Mislim da ćemo biti u situaciji da dosta proizvodimo i za druge televizije, što će doneti nove prihode - rekao je Mitrović.

''Narodna TV'' je najmlađa, i koja je imala uspešnu prvu godinu, koja je bila najgledaniji rijaliti kanal, nastavićemo u istom maniru, ići ćemo sa popularnim formatima, i to će biti sistem na kom ćemo raditi, jer smatamo da narod voli da im nešto tako dozvoli nacionalni kanal, rekao je Darko Popović.

- Biće bolnih rezova, ali sve to u skladu sa očekivanjem nove najbolje sezeone. Mislim da imamo stabilan plan za početak - rekao je Mitrović za kraj.

Podsetimo, ovo je samo početak reformi, jer će Mitrović i u narednim danima saopštiti nove odluke koje ce unaprediti rad Pink Media Grupe.

Autor: D.Bošković