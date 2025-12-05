AKTUELNO

Beograd

Počela manifestacija 'Zimska bajka' u Beogradu na vodi

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Svečanim paljenjem prazničnih lampica i pratećim zabavnim programom večeras je u Savskom parku u Beogradu na vodi otvorena manifestacija "Zimska bajka".

Savski park je pretvoren u mali praznični grad sa otvorenim bioskopom gde se prikazuju praznični filmovi, kao i klizalištem koje je već privuklo brojne najmlađe posetioce.

Atmosfera je praznična - porodice, turisti i deca uživaju u šetnji, raznovrsnoj hrani, svetlosnim instalacijama i celokupnom ambijentu.


Teodor Ćalić, koji "Zimsku bajku“ posećuje treći put, kaže da mu se najviše dopadaju filmovi, klizanje i brojni zabavni sadržaji.

"Ima mnogo hrane i lepih događaja, stvarno može da se uživa", istakao je Ćalić, dodajući da svojim najbližima za praznike želi sreću, radost, dobro zdravlje i "da se lepo provedu u 'Zimskoj bajci'".

Braća Viktor, Maksim i David Stevanović saglasni su da im je klizanje omiljeni deo festivala.

"Dopada mi se Deda Mraz i film, ma sve mi je ovde lepo", dodao je Viktor.

Andrijana Mišić kaže da je drugi put na manifestaciji i da obožava klizanje, ali da joj se najviše dopada to što u "Zimsku bajku" dolaze ljudi iz svih krajeva sveta.

Pavle Rovčanin kaže da su mu najlepši štandovi sa hranom, gde može "lepo da se posluži", dok svojim najbližima za praznike želi mnogo zdravlja, sreće i veselja.

Milica Šoškić tvrdi da je "Zimska bajka" jedna od najlepših manifestacija u gradu.

"Trenutno mi je najlepše klizanje, jer sam prvi put ovde. Osećam se kao da smo u pravom selu Deda Mraza", kaže ona.

Kako je ranije najavljeno, muzički program tokom narednih mesec dana obuhvatiće svakodnevne nastupe bendova, horova i di-džejeva, a na programu su i brojne predstave za decu.

Ulaz je besplatan tokom trajanja cele manifestacije, koja će biti otvorena do 5. januara 2026. godine.

Autor: D.Bošković

#Manifestacija

#Zimska bajka

#početak

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

'SOMBOR JE GRAD SPORTA I GRAD BICIKLIZMA' Svečano otvorena 63. Trka kroz Srbiju

Extra

Beograd odabran za SVETSKU EKSKLUZIVU: Džipsi Kings 20. maja PREMIJERNO izvode numere sa NOVOG ALBUMA!

Beograd

Teška saobraćajna nezgoda u Beogradu na vodi: Ima povređenih

Hronika

FILIP IVANOVIĆ ISTOVREMENO BIO POD PRISMOTROM 'KAVČANA', ALI I POLICIJE! Odbegli 'škaljarac' našao utočište u Beogradu na vodi, pa upao u zamku!

Društvo

ZVANIČNO OTVORENA ZIMSKA SEZONA U SKI CENTRU RAVNA PLANINA

Politika

VUČIĆ O SAVAMALI I BEOGRADU NA VODI: Da se nisam lično angažovao, imali bismo najružnije mesto u Evropi