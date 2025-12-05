Počela manifestacija 'Zimska bajka' u Beogradu na vodi

Svečanim paljenjem prazničnih lampica i pratećim zabavnim programom večeras je u Savskom parku u Beogradu na vodi otvorena manifestacija "Zimska bajka".

Savski park je pretvoren u mali praznični grad sa otvorenim bioskopom gde se prikazuju praznični filmovi, kao i klizalištem koje je već privuklo brojne najmlađe posetioce.

Atmosfera je praznična - porodice, turisti i deca uživaju u šetnji, raznovrsnoj hrani, svetlosnim instalacijama i celokupnom ambijentu.



Teodor Ćalić, koji "Zimsku bajku“ posećuje treći put, kaže da mu se najviše dopadaju filmovi, klizanje i brojni zabavni sadržaji.

"Ima mnogo hrane i lepih događaja, stvarno može da se uživa", istakao je Ćalić, dodajući da svojim najbližima za praznike želi sreću, radost, dobro zdravlje i "da se lepo provedu u 'Zimskoj bajci'".

Braća Viktor, Maksim i David Stevanović saglasni su da im je klizanje omiljeni deo festivala.

"Dopada mi se Deda Mraz i film, ma sve mi je ovde lepo", dodao je Viktor.

Andrijana Mišić kaže da je drugi put na manifestaciji i da obožava klizanje, ali da joj se najviše dopada to što u "Zimsku bajku" dolaze ljudi iz svih krajeva sveta.

Pavle Rovčanin kaže da su mu najlepši štandovi sa hranom, gde može "lepo da se posluži", dok svojim najbližima za praznike želi mnogo zdravlja, sreće i veselja.

Milica Šoškić tvrdi da je "Zimska bajka" jedna od najlepših manifestacija u gradu.

"Trenutno mi je najlepše klizanje, jer sam prvi put ovde. Osećam se kao da smo u pravom selu Deda Mraza", kaže ona.

Kako je ranije najavljeno, muzički program tokom narednih mesec dana obuhvatiće svakodnevne nastupe bendova, horova i di-džejeva, a na programu su i brojne predstave za decu.

Ulaz je besplatan tokom trajanja cele manifestacije, koja će biti otvorena do 5. januara 2026. godine.

Autor: D.Bošković