Majstor Branko objasnio kako da TA peć troši manje struje: Više od trećine se može uštedeti na taj način

Prema rečima majstora Branka Zrnića, današnja domaćinstva koriste različite načine grejanja, ali TA peć se i dalje pokazuje kao najpouzdanije rešenje

Kako temperature spolja padaju, sve više ljudi razmišlja o tome kako da svoj dom zagreje što efikasnije, a da računi za struju ne budu previsoki. Elektro-mehaničar Branko Zrnić za Prvu TV deli praktične savete kako toplota može duže ostati u stanu.

TA peć i optimalna pozicija

Prema rečima majstora, današnja domaćinstva koriste različite načine grejanja, ali TA peć se i dalje pokazuje kao najpouzdanije rešenje. Ključ za maksimalnu efikasnost je pravilno postavljanje:

"Najbolje je peć postaviti u najhladniji deo prostorije, recimo pored prozora, kako bi toplota pravilno cirkulisala kroz ceo dom. Hladan vazduh će terati tu toplotu od peći ka sredini i ostalim delovima prostora. Na taj način ceo stan će biti topliji. Ukoliko je držite bliže vrata, polovina prostorije biće hladnija."

Aluminijumske folije nisu rešenje

Mnogi ljudi koriste trik sa aluminijumskim folijama iza radijatora ili peći kako bi "zadržali" toplotu. Zrnić objašnjava da po njegovom iskustvu ovo nema značajan efekat.

Korišćenje noćne struje i ventilatora

Jedan od praktičnih saveta za uštedu struje je punjenje TA peći noću, kada je struja jeftinija. Nakon što se peć napuni, termostat se isključuje, a ventilator se koristi samo po potrebi:

"Tako vi iz akumulirane toplote izbacujete količinu toplote koja vam je neophodna. Više od trećine se može uštedeti na taj način. Ako držite peć stalno uključenu, to znači da ona ima mali kapacitet ili je jednostavno velika prostorija."

Bez produžnih kablova

Na kraju, Zrnić savetuje da se peći ne priključuju na produžne kablove, posebno one sa sopstvenim prekidačem, jer to može biti opasno i smanjiti efikasnost grejanja.

Autor: D.Bošković