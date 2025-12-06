AKTUELNO

Društvo

Najnovije inforamcije o STANJU NA GRANICAMA: Kamioni čekaju samo na jednom prelazu i to tri sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović ||

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Mokar kolovoz zbog povremene kiše, nepredviđeni zastoji, usporena vožnja i duže vreme putovanja pratiće vozače u većini krajeva Srbije, što je karakteristično za promenljive vremenske prilike, ukazuju iz AMSS-a.

Vožnja u uslovima kada je zaustavni put duži, a slabija vidljivost dodatno opterećuje vozače, iziskuje oprez i povećanje odstojanja na putevima u jugozapadnim i centralnim kajevima Srbije, gde magla na pojedinim mestima može smanjivati vidljivost ispod 200 metara.

Na deonicama kroz useke treba pripaziti zbog opasnosti od odrona, a oštećenja na putu se teže primećuju zbog kiše jer su ispunjena vodom, upozoravaju iz AMSS-a.

Autor: S.M.

#KAMIONI

#granična policija

#prelazi

#stanje na granicama

#čekanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Za putnička vozila nema zadržavanja na granicama, ali kamioni na pojedinim prelazima čekaju i do 6 SATI

Društvo

PRECIZNE INFORMACIJE O STANJU NA PUTEVIMA: Na granicama kamioni čekaju i po nekoliko sati

Društvo

Nema zadržavanja na putničkim terminalima: Teretnjaci najduže čekaju na Batrovcima

Društvo

Kamioni na Batrovcima čekaju tri sata: Ovo je trenutno stanje na granicama i naplatnim rampama

Društvo

Najnovije informacije o stanju na putevima: Na pojedinim deonicama ima magle, a evo kakva je situacija na granicama

Društvo

Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju i po nekoliko sati, najgora situacija je na OVOM PRELAZU