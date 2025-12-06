Najnovije inforamcije o STANJU NA GRANICAMA: Kamioni čekaju samo na jednom prelazu i to tri sata

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to tri sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
Mokar kolovoz zbog povremene kiše, nepredviđeni zastoji, usporena vožnja i duže vreme putovanja pratiće vozače u većini krajeva Srbije, što je karakteristično za promenljive vremenske prilike, ukazuju iz AMSS-a.
Vožnja u uslovima kada je zaustavni put duži, a slabija vidljivost dodatno opterećuje vozače, iziskuje oprez i povećanje odstojanja na putevima u jugozapadnim i centralnim kajevima Srbije, gde magla na pojedinim mestima može smanjivati vidljivost ispod 200 metara.
Na deonicama kroz useke treba pripaziti zbog opasnosti od odrona, a oštećenja na putu se teže primećuju zbog kiše jer su ispunjena vodom, upozoravaju iz AMSS-a.
