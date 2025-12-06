'U PITANJU JE IZUZETNO ZAHTEVNA I OPASNA VEŽBA' Mladen Mijatović prisustvovao obuci žandarmerije za rovovsku borbu uz upotrebu BOJEVE MUNICIJE (FOTO)

Pripadnici žandarmerije, elitne jedinice srpske policije, spremni su da u svakom trenutku odgovore na sve postavljene zadatki i zaštite građane Srbije.
Reporter Nacionalnog dnevnika Mladan Mijatović je u bazi specijalističke čete prisustavao delu najzahtevnije obuke za takozvanu rovovsku borbu uz upotrebu bojeve municije.
- Borba u rovovima uz upotrebu bojeve municije je jedan od segmenata svakodnevne obuke pripadnika specijalističke čete žandarmerije. U pitanju je kompleksna vežba tokom koje pripadnici žandarmerije postižu najviši nivo obučenosti za rad u specifičnim uslovima - rekao je Mijatović i dodao.
- U pitanju je izuzetno zahtevna i opasna vežba koja zahteva najviši nivo obučenosti kada pripadnici specijalističke čete žandarmerije u uzanom nepristupačnom prostoru koriste bojevu municiju - rekao je Mijatović.
Specijalistička četa koristi najsavremenije naoružanje, tehnička sredstva i opremu koje su obezbedili država i Ministarstvo vnutršnih poslova.
- Timski duh je izražen, svi pripadnici specijalističke čete imaju absolutno poverenje u kolege sa kojima rade, provode dane i noči u rizičnim životno-opasnim situacijama. Snajperaki timovi svakodnevno ubežbavaju rešavanje talakških situacija, neutralisanje visokorizičnih naoruženih osoba, terorista. Takođe snajperisti pružaju adekvatnu bojevu podršku taktičkim jedinicama u borbi sa većim distancama - kaže Mijatović.
Snajperisti žandarmerije su jedna od najobučenijih jedinica ove vrstu u Evropi, a svako gađanje je na komandu pod najvišim opterećenjem.
Najbalji specijalci srpske policije iz žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice i ove godine ušestvuvaće na prestižnom SWAT čelendžu u Dubaju. Sa elitnim jedinicam iz celog sveta takmičiće se naši specijalci.
Pripadnici žandarmerije poručuju da su na čelu sa nedavno postavljenim komandantom Radoslovom Repcem obučeni i spremni da odgovore na sve postavljene zadatke u cilju zaštite i maksimalne bezbednosti svih građana Republike Srbije.
Autor: Iva Besarabić