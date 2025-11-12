RADOSLAV REPAC NOVI KOMANDANT ŽANDARMERIJE! Saša Kosović postavljen na mesto pomoćnika direktora policije u Direkciji policije

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, danas, za komandanta Žandarmerije postavljen pukovnik policije Radoslav Repac, dok je dosadašnji komandant Žandarmerije pukovnik policije Saša Kosović postavljen na mesto pomoćnika direktora policije u Direkciji policije.

Radoslav Repac je rođen 1981. godine u Bihaću, a diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu gde je stekao zvanje Diplomirani oficir policije.

Profesionalnu karijeru započeo je u Policijskoj stanici Savski venac na radnom mestu pomoćnik komandira, a uporedo je obavljao dužnost komandira voda u Interventnim jedinicama policije.

Od 2006. godine u Policijskoj brigadi PU za grad Beograd obavlja niz dužnosti počev od radnog mesta zamenik komandira čete i komandir čete, zamenika komandanta bataljona i komandant bataljona i zamenika komandanta policijske brigade.

Obavljao je i dužnost načelnika Uprave policije u PU za grad Beograd, a 2021. godine postavljen je za komandanta PJP Policijske Brigade.

U toku karijere pukovnik Repac je završio više obuka kao što su obuka Francuske interventne policije i obuka u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije na Krasnodarskom univerzitetu koju je završio kao jedan od dva najuspešnija polaznika. Takođe, završio je obuku iz oblasti Interventnih jedinica policije i poseduje zvanje Višeg trenera IJP.

Zbog postignutih izuzetnih rezultata u radu, 2011. godine vanredno je unapređen u više zvanje, 2014. i 2017. godine, zbog izuzetnih rezultata rada i značajnog doprinosa u radu, povodom dana MUP-a i dana Policije, dobio je nagradu ministra unutrašnjih poslova, a 2023. godine dodeljena mu je medalja za posvećenost službi prvog stepena.

Policijska brigada pod komandom pukovnika policije Radoslava Repca 2025. godine odlikovana je Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Dosadašnji komandant Žandarmerije pukovnik policije Saša Kosović postavljen je danas, rešenjem direktora policije, na mesto pomoćnika direktora policije u Direkciji policije.

Pukovnik policije Saša Kosović je rođen 1969. godine u Nikšiću. Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova je zasnovao 1992. godine, u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici u Prištini, a 1999. godine je postao pomoćnik komandanta te jedinice.

U Žandarmeriju prelazi 2001. godine, a 2003. postaje komandant Protivterorističke jedinice u sastavu Žandarmerije. Pomoćnik komandanta Žandarmerije postaje 2005. godine, a 2023. godine postavljen je za komandanta Žandarmerije.

Oženjen je i otac jednog deteta.

