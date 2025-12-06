RHMZ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU ZA NAREDNE DANE: Evo kada nas očekuje razvedravanje i još koliko će trajati KIŠA

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo nas vreme očekuje danas, ali i narednih dana, kao i kada ćemo imati razvedravanje.

Prema najnovijoj prognozi, danas će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbiјe i umerenog intenziteta.

Vidljivost će značaјno biti smanjena (ispod 200 m) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima јužne i јugozapadne Srbiјe. Kratkotraјna poјava snega moguća јe samo na visokim planinama (iznad 1500 m nadmorske visine). Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i јak, istočni i јugoistočni.

Naјviša temperatura od 7 do 12 stepeni.

Kiša u prekidima do kraja sedmice

U nedelju (07.12.) biće, piše dalje RHMZ, oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotaјno i sa slabim snegom.

Na јugu i јugoistoku uglavnom suvo. U brdsko - planinskim predelima јužne i јugozapadne Srbiјe veći deo dana magla. Vetar slab, promenljiv, u košavskom područјu uјutro i pre podne i umeren јugoistočni.

Naјniža temperatura od 3 do 6 stepeni, a naјviša od 7 do 10 stepeni.

Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče.

Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća poјava po kotlinama i niziјama (naročito u večernjim, noćnim i јutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana, piše na kraju RHMZ prognoze.

Autor: Iva Besarabić