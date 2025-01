RHMZ OBJAVIO PROGNOZU ZA NAREDNE DANE: Tokom noći i jutra očekuju nas dve opasne pojave

Tokom večeri oblačno, tmurno i hladno vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na Zlatiboru i Pešterskoj visoravni magla koja smanjuje vidljivost ispod 100 m. U Timočkoj Krajini, kao i ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije vedro.

Vreme narednih dana

Sutra ujutru očekuje nas slab i umeren mraz i lokalna pojava magle. Tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije oblačno i hladno. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u Timočkoj Krajini sunčano. Vetar slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -2 °C, a najviša u većini mesta od -1 do 3 °C, u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, do 8 °C.

Nedelja (19.01.) U nizijama, kotlinama i dolinama reka maglovito, tmurno i hladno. U planinskim predelima pretežno sunčano i toplije u odnosu na niže predele.

Ponedeljak (20.01.) Umereno naoblačenje u svim krajevima, ali će se zadržati suvo.

Utorak i sreda (21-22.01.) Mestimice se očekuje slaba kiša, a na planinama susnežica i sneg. U nižim predelima postepen porast dnevnih temperatura.

Četvrtak (23.01.) Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Od petka (24.01.) Promenljivo uz česta naoblačenja sa kišom, a na planinama sa snegom.

Autor: Marija Radić