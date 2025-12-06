U ŠKOLI GA I DALJE ZOVU 'ĆACI' Majka dečaka koji je pretrpeo stravično vršnjačko nasilje otkrila JEZIVE DETALJE

Vuk (13) iz Kraljeva bio je žrtva strašnog vršnjačkog nasilja, kada ga je grupa vršnjaka gađala petardama, kamenjem, udarala granama, šutirala, hvatala za međunožje i terala da vrišti u kameru da je "ćaci".

Njegova majka Marija R. mesec danas kasnije progovorila je o traumatučnom događaju koji je njen sin preživeo, kao i o tome šta je nakon njega usledilo.

Podsetimo, reč je o maloletniku kom su, između ostalog, nasilnici pretili da će ga naterati da uđe u ledenu reku Ibar i da ponavlja: "Ja sam ćaci".

Marija se zahvalila na podršci, ali i istakla da želi da se ogradi od politike jer joj je cilj da govori zbog sve dece koja trpe jezivo nasilje.

- Želim da govorim da me čuju svi i da probamo da nađemo način da rešimo problem koji imamo u društvu. S obzirom na celu situaciju koju imamo u zemlji, deca su ostala zapuštena. Mislim da je to bilo i ranije, ali se o tome ćutalo. Neminovno je da se to provlači jer je Vuk etiketiran kao "ćaci" i kao autistično dete - istakla je majka.

Ona je otkrila da su Vuka napala deca iz kraja i iz škole.

- Oni nisu deca sa folklora, mlađi su od njega - otkrila je Marija i napomenula da je njen sin je imao ozbiljne zdravstvene probleme nakon napada, kao i da je imao gušenja.

Njenom sinu, dodaje, nakon što se nakon napada vratio u školu kad prolazi kroz školske hodnike dovikuju da je "ćaci".

- Sada je malo bolje, vratio se u školu. Ali posle napada se uključio u terapiju kod psihijatra. Sada ner želi da mu se deca kojima je samo želeo da bude drug da mu se izvinjavao. Jako je povređen. Ali ide u školu, a ja ga čekam jer ne mogu da čekam da me neko zove i kaže da nešto nije u redu - priznala je ona.

Nadležni organi su, kako je otkrila, reagovali iste večeri po prijavi da se nasilje dogodilo.

- Mi sad samo čekamo, svi nadležni su uključeni u rešavanje ovoga. Ja nisam za to da bilo ko bude kažnjen, već samo želim da moje dete bude zaštićeno. Sva su deca Vuk - istakla je Vukova majka.

I njen stariji sin je trpeo verbalne napade pre nekoliko godina, a tada su joj je, kako se prisetila, iz škole savetovali da kupi vreću za udaranje kako bi njen sin vežbao da se odbrani.

- Ovoga je sve više u poslednje vreme. Sa decom se mora raditi - upozorila je ona.

Na pitanje da li joj se neko od roditelja dečaka koji su napali Vuka obratio, ona je otkrila da jeste.

- Majka jednog dečaka je odmah došla i ljudski mi se izvinila. Još jedna majka me je zvala, bila je zatečena. Obe su bile mišljenja da su deca uradila nešto strašno i da zajedno moramo da nađemo rešenje za ovaj problem - ispričala je Marija za Informer.

Otkrila je da su je na dan napada zvala druga deca koja su videla kako je njen sin maltretiran, dok je na pitanje kako reaguje

- Ima komentara koji pozivaju na nasilje, a Vuku i sad kroz hodnik škole dobacuju da je "Ćaci". Rekla sam mu da to ignoriše i da se pravi kao da njemu ne govore - naglasila je Marija i ponovila kako je "Vuk samo dete".

Kako je zaključila, deca ne treba da znaju to ko je kakvog opredeljenja, ni političkog, niti bilo kakvog drugog.

Inače, ona je objasnila da njen sin tokom prvog napada nije zadobio fizičke povrede i da su mu napadači pretili da će ga "oterati" u reku Ibar, ali da se to nije dogodilo.

