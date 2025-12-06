Evo kada zastarevaju računi za struju, vodu i komunalije – mnogi ne znaju da važi samo 12 meseci!

AKTUELNO

Računi za struju, vodu, telefon, kablovsku, mobilne usluge i druge komunalije u Srbiji zastarevaju nakon 12 meseci od datuma na računu, prema Zakonu o obligacionim odnosima.

Šta to znači u praksi?

Ako poverilac (EPS, Infostan, mobilni operater…) u roku od godinu dana ne pokrene tužbu, dug zastareva i ne može se prinudno naplatiti – pod uslovom da se dužnik pozove na zastarelost.

Ako poverilac tuži u roku od godinu dana, dug postaje važeći i sud donosi presudu ili rešenje o izvršenju.

Kada sud donese rešenje, dug prelazi u ruke izvršitelja i tada se može naplatiti bez obzira na prvobitni rok zastarelosti.

Dakle, rok zastarelosti od godinu dana važi samo dok poverilac ne pokrene postupak. Ako se postupak pokrene na vreme, dug više ne zastareva i izvršitelji ga mogu naplatiti i posle više godina.

Savet potrošačima

Iako zakonski niste obavezni da čuvate račune i uplatnice, preporučuje se da ih ipak sačuvate.

U slučaju spora, dokaz da je dug plaćen može biti presudan – bilo uplatnica, bilo račun na kome piše da nema prethodnog dugovanja.

Autor: Dalibor Stankov

