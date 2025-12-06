Mladen Mijatović donosi EKSKLUZIVNU reportažu sa vežbe Specijalističke čete Žandarmerije: Pogledajte kako izgleda akcija u taktičkoj kući, korišćena bojeva municija (FOTO+VIDEO)

Reporter Nacionalnog dnevnika TV Pink Mladen Mijatović donosi ekskluzivnu reportažu sa vežbe Specijalističke čete Žandarmerije tokom koje se koristi bojeva municija.

Taktička kuća ili poligon za blisku borbu simulira realne scenarije upada i kretanje kroz stanove, kuće, hale i ostale zatvorene prostore u kojima se u realnoj situaciji nalazi opasna naoružana osoba, kriminalac, terorista ili taoc.

Pripadnici Specijalističke čete Žandarmerije koriste bojevu municiju prilikom obuke, sve vreme moraju biti maksimalno koncentrisani kako bi dostigli najviši nivo obučenosti i uspešno odgovorili izazovu u stvarnoj situaciji na terenu.

Tokom kretanja kroz poligon oružje je usmereno u svim pravcima i upotrebljava se u cilju eliminisanja meta, najčešće u kratkim rafalima uz najviši nivo preciznosti sa minimalnom mogućnošću rikošetiranja i maksimalnom kontrolom bezbednosti.

Pripadnici Specijalne čete Žandarmerije pripremaju se za stalne obuke za rad u realnim uslovima, odnosno za upade u zatvorene prostore kada je potrebno u sekundama donositi odluke i rešavati situacije.

Vežbe se izvode sa bojevom municijom i predstavljaju najviši nivo obuke.

Upadni tim radi sinhronizovano sa jasno postavljenim zadacima, od prilaza objektu i nasilnog ulaska.

Do detalja se uvežbavaju kretanje u objektu, pokrivanje mrtvih uglova, uočavanje, identifikacija i eliminisanje meta, oslobađanje talaca, ukazivanje medicinske pomoći i ostali segmenti u realnim situacijama.

Alpinistička obuka Specijalističke čete Žandarmerije ima vrlo jasnu i važnu svrhu u operativnom radu jedinice. Alpinisti su angažovani na intervencijama na planinama, liticama, stenama i nepristupačnom području.

Oni se uvežbavaju za brzo i bezbedno spuštanje i podizanje i kretanje po stenama, upade u objekte na velikoj visini, kao i prilikom potrage i spasavanja nestalih i povređenih u divljim predelima.

Nenad Radisavljević iz Specijalističke čete rekao je da je Žandarmerija kao jedinica spremna za sve izazove koje današnje vreme nosi u zaštiti našeg naroda.

- Spreman da izvrši svaki zadatak koje državno rukovodstvo pred nas stavi... Najveća snaga Žandarmerije su njeni pripadnici. Na državnom rukovodstvu je da nas oprema kao do sada, a na nama je da stvaramo borce i patriote - kazao je Radisavljević.

Na poslednjem konkursu za prijem u Žandarmeriju za 170 radnih mesta prijavilo se 1.370 kandidata, što pokazuje da mladi građani Srbije vole specijalne jedinice namenjene za izvršenje najtežih zadataka u cilju zaštite ljudi i bezbednosti zemlje.

Autor: Marija Radić