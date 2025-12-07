ODLIČNE VESTI ZA GRAĐANE: Evo šta mogu očekivati ljudi koji iskoriste benefite novog Zakona 'svoj na svome'

Postojaće zabeležba da je svojina upisana na osnovu ovog Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima kao upozorenje za treća lica, kazala je za emisiju Hit tvit na TV Pink ministar građevinarstva Aleksandra Sofronijević.

- To smatramo krajnje poštenim pristupom države da obavesti treće savesno lice. Kada vlasnik bude želeo da rekonstruiše svoju nepokretnost on će to moći jer je pravno vidljiv, kao i da ga priključi na komunalnu i ostalu infrastrukturu, a imaće mogućnost i da dobije kredit na osnovu hipoteke - rekla je Sofronijević i dodala:

Mnogi su benefiti i konačno će se u punom obimu koristiti pravo svojine, a sa glave ljudi se skida strah da će im neko zakucati na vrata i porušiti objekat koji su izgradili.

Podsećamo, prijava traje dva meseca, počev od ponedeljka 8. decembra. Predviđen je izuzetak za one koji iz objektivnih razloga nisu podneli prijavu u propisanom roku i to bi mogli uraditi u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, uz dokaze na osnovu kojih bi mogla da se utvrdi opravdanost za nepodnošenje prijave.

Autor: Pink.rs