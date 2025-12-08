Hitna pomoć imala pune ruke posla zbog pijanstava na beogradskim splavovima

Protekla noć u Beogradu je bila relativno mirna, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Kako navode, nije se dogodila nijedna saobraćajna nesreća i nije bilo povređenih u tučama.

Ekipe Hitne pomoći su intervenisale zbog nekoliko slučajeva pijanstva na beogradskim splavovima, a svi alkoholisani su odvezeni na odeljenje toksikologije VMA.

Ekipe Hitne pomoći su protekle noći intervenisale ukupno 129 puta, od čega je 18 intervencija obavljeno na javnim mestima.



Najviše su se javljali pacijenti sa malignitetima, hronični bolesnici i astmatičari.

