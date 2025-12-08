AKTUELNO

Društvo

Hitna pomoć imala pune ruke posla zbog pijanstava na beogradskim splavovima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: PINK.RS/S. KUVEKALOVIĆ; PIXABAY.COM ||

Protekla noć u Beogradu je bila relativno mirna, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Kako navode, nije se dogodila nijedna saobraćajna nesreća i nije bilo povređenih u tučama.

Ekipe Hitne pomoći su intervenisale zbog nekoliko slučajeva pijanstva na beogradskim splavovima, a svi alkoholisani su odvezeni na odeljenje toksikologije VMA.

Ekipe Hitne pomoći su protekle noći intervenisale ukupno 129 puta, od čega je 18 intervencija obavljeno na javnim mestima.


Najviše su se javljali pacijenti sa malignitetima, hronični bolesnici i astmatičari.

Autor: S.M.

#Alkohol

#Beograd

#Hitna pomoć

#pijanstva

#splavovi

POVEZANE VESTI

Društvo

Bez udesa i incidenata, ali je HITNA POMOĆ ipak imala pune ruke posla - OVO JE RAZLOG

Hronika

ZABRINJAVAJUĆA POJAVA? Hitna pomoć imala pune ruke posla, a razlog nema veze sa udesima i hroničnim bolestima

Beograd

Hitna pomoć: Relativno mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Beograd

MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitna pomoć 20 puta intervenisala na javnim mestima, evo ko se najviše javljao

Beograd

Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Beograd

MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitna pomoć nije imala puno posla, bez udesa i većih incidenata