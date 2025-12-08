AKTUELNO

'JA VEĆ ISPROBAO, I DOBRO RADI!' Željko Mitrović našao rešenje za potencijalnu energetsku krizu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic/Pink.rs/Jelena Simonović ||

Mitrović je i danas oduševio svoje pratioce na društvenim mrežama!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram, i to u svom maniru, na posebno šaljiv način.

'OVI MLADI LJUDI PREDSTAVLJAJU BUDUĆNOST CELE JEDNE EPOHE' Željko Mitrović uručio važnu donaciju timu koji je ostvario veliki uspeh na Olimpijadi robo

Naime, Mitrović je objavio snimak kako se vozi na, kako je sam naveo "električnoj gu*noj trokolici" i dodao da je ona njegovo rešenje za eventualnu energetsku krizu.

Ona je, kako kaže, dobra zamena za automobile benzince i “dizelaše”.

- Ne treba paničiti oko potencijalne energetske krize sa naftom! Siguran sam da postoje bar dva, realna i izvesna, rešenja za ovu situaciju, ali ako bi propala oba rešenja,koja pomenuh, tek tada bi treća opcija bila “šarene pilule za lilule”, protiv panike, i ova električna guzna trokolica, koju vozim na ovom video snimku. Svakako za vožnju po gradu može biti dobra zamena za automobile benzince i “dizelaše”! Ja već isprobao i “dobro radi”! - napisao je Mitrović ispod video-snimka.

Autor: D.Bošković

