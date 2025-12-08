'JA VEĆ ISPROBAO, I DOBRO RADI!' Željko Mitrović našao rešenje za potencijalnu energetsku krizu! (VIDEO)

Mitrović je i danas oduševio svoje pratioce na društvenim mrežama!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram, i to u svom maniru, na posebno šaljiv način.

Naime, Mitrović je objavio snimak kako se vozi na, kako je sam naveo "električnoj gu*noj trokolici" i dodao da je ona njegovo rešenje za eventualnu energetsku krizu.

Ona je, kako kaže, dobra zamena za automobile benzince i “dizelaše”.

- Ne treba paničiti oko potencijalne energetske krize sa naftom! Siguran sam da postoje bar dva, realna i izvesna, rešenja za ovu situaciju, ali ako bi propala oba rešenja,koja pomenuh, tek tada bi treća opcija bila “šarene pilule za lilule”, protiv panike, i ova električna guzna trokolica, koju vozim na ovom video snimku. Svakako za vožnju po gradu može biti dobra zamena za automobile benzince i “dizelaše”! Ja već isprobao i “dobro radi”! - napisao je Mitrović ispod video-snimka.

Autor: D.Bošković