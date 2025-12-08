STIŽE NAM JAK LEDENI UDAR: Tačno ove noći Srbiju će okovati sneg!

Narednih dana očekuje nas stabilizacija vremena, koja će biti kratkog daha, jer od 17. decembra dolazi do promene vremena koja će usloviti dolazak oštre zime i niskih temperatura, ali i snega već u noć, 24. decembra.

Nakon obilnih padavina, kiše, susnežice i snega u pojedinim delovima Srbije, od danas ulazimo u duži period stabilnog i suvog vremena sa uslovima dužeg zadržavanja magle, a zatim nas očekuje dolazak pravih zimskih temperatura i vremenskih uslova.

Prema najavi vremenske prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas u Srbiji očekuje se magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlјu, dok će na jugoistoku i jugu zemlјe tek ponegde pasti slaba kiša ili rosulјa.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije se očekuju sunčani intervali.

U većem delu zemlje duvaće slab promenlјiv,a na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša od 7 do 12 stepeni Celzijusa.



- Do kraja sledeće sedmice u jutarnjim satima česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima toplije uz sunčane periode - najavio je RHMZ.

Prema najavama meteorologa, od danas do 17. decembra očekuje nas stabilno i suvo bez padavina, praćeno relativno toplim vremenom uz maksimalne temperature znatno iznad proseka, a najčešće od 6 do 14 stepeni.

Promena vremena uz slabljenje anticiklona i jačanje uticaja Atlantika moguća oko 17. decembra, a do 29. decembra stvaraju se idealni uslovi za stvaranje mrazeva i verovatno sneg.

Tačno u noć 24. decembra očekuje se prestanak prelivanja hladnoće sa teritorije severne Amerike ka Atlatiku, te se očekuje smirivanje ciklona, što će usloviti pad temperature, drastično zahlađenje i dolazak prave oštre zime u Evropu.

Podsetimo, prema najavama meteorologa Ivana Ristića nakon 20. decembra stiže nam fenomen pod nazivom "zver sa istoka" koji će osloviti drastičan pad temperature i obilne snežne padavine.

Autor: D.Bošković