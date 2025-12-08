Sutra slavimo svetog Alimpija Stolpnika, u narodu poznatog kao iscelitelja bolesnih: Ova namirnica ne treba da se nađe na trpezi

Sveti Alimpije Stolpnik jedan je od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu. Rođen je oko 522. godine u Andrijanopolju (današnje Jedrene) u Paflagoniji, a od ranog detinjstva bio je predan Bogu. Kao đakon služio je u crkvi u svom rodnom gradu kod episkopa Teodora.

Iako je bio voljen i poštovan gde god bi se pojavio, Sveti Alimpije je težio životu u molitvi i samoći. Zbog toga se povukao na jedno grčko groblje, koje je zbog legendi o demonskim pojavama bilo zabačeno i nedostupno ljudima.

Prema predanju, Alimpije je živeo 120 godina i upokojio se 640. godine, u vreme vladavine cara Iraklija. Njegova sveta mošt sačuvana je u Kutlumuškom manastiru na Svetoj Gori, gde se posebno čuva njegova glava.

Sveti Alimpije je često prikazivan na freskama pravoslavnih hramova, a jedna od poznatih fresaka nalazi se u priprati Pećke patrijaršije. Smatra se jednim od tri velika stolpnika, zajedno sa Simeonom Stolpnikom i Danilom Stolpnikom.

On je zaštitnik stoke, pa se na njegov dan ne upreže stoka. Prema narodnom verovanju, na dan Svetog Alimpija ne jede se teletina, junetina ili kravlje meso. Po predanju, Sveti Alimpije je pregazio kugu, zbog čega se od tada ova bolest više ne pojavljuje.

Autor: D.Bošković