Srbija pristupila programu EU4HEALTH – najvećem zdravstvenom programu Evropske unije

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i evropski komesar za zdravlje i bezbednost hrane Oliver Varhelji potpisali su danas u Briselu dokument kojim je Srbija pristupila programu EU4HEALTH.

Time je Srbija, kao zemlja kandidat, formalno postala punopravni učesnik najvećeg zdravstvenog programa u istoriji Evropske unije, vrednog više od pet milijardi evra.

Lončar je istakao da učešće u EU4HEALTH programu nije samo finansijska potpora, već jasna potvrda opredeljenja Srbije da se njen zdravstveni sistem razvija u skladu sa standardima EU.

– Ovaj program nam omogućava ne samo finansijsku i tehničku podršku, već i uključenost u evropsku zdravstvenu zajednicu, u kojoj građani Srbije treba da zauzmu ravnopravno mesto – rekao je Lončar, dodajući da je cilj snažniji, moderniji i efikasniji zdravstveni sistem, potpuno usklađen sa standardima EU, ali istovremeno prilagođen potrebama građana.

Komesar Varhelji je naglasio da mu potpisivanje sa Srbijom predstavlja izuzetno zadovoljstvo.

– Zajedno smo fokusirani na to da poboljšamo zdravstvenu zaštitu, kako u Evropskoj uniji, tako i u zemljama kandidatima za članstvo. Zajedno sa ministrom Lončarom i Srbijom, dobićemo najbolje iz ovog projekta – poručio je Varhelji.

Autor: Dalibor Stankov