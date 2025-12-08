MAŠINE ZA IZGRADNJU METROA METROA U ZAVRŠNOJ FAZI: Evo kada stižu iz Kine u Beograd

Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je danas da je izgradnja TBM mašina odnosno mašina krtica za izgradnju beogradskog metroa u završnoj fazi i dodao da u prvoj polovini naredne godine stižu u Beograd.

- Delegacija Beogradskog metroa bila je u poseti Kini, gde se proizvode naše mašine krtice. Naše mašine su u završnoj fazi i kreću ka Beogradu. U prvoj polovini sledeće godine stižu u Beograd - rekao je Čučković za RTS.

Kako je naveo, ''mašine krtice'' krenuće u rad iz dva pravca - od Pančevačkog mosta i iz pravca Železnika ka Sajmu.

Čučković je ocenio da će ''konačno rešenje za beogradske gužve'' biti metro, koji će moći da preveze više od stotinu hiljada ljudi.

Osim izgradnje prve i druge linija metroa, Čučković je naveo da će novi Savski most i tunel koji spaja Dunavsku i Savsku padinu dati Beogradu potpuno novo lice.

- Na sreću, postoje mnogi koji se sećaju pre 50 godina kada je grad u jednom danu dobio Mostarsku petlju, most Gazela i Terazijski tunel. Evo sada 2025, 2026. i narednih godina imamo priliku da ponovimo taj investicioni ciklus. Izgradnjom pre svega metroa, Novog Savskog mosta, tunela od Save do Dunava između Ekonomskog fakulteta i Bulevara Despota Stefana i međunarodnom izložbom Ekspo 2027 imamo potpuno novo lice Beograda - dodao je Čučković.



Na pitanje kako napreduju radovi na izgradnji novog Savskog mosta, rekao je da su kompozicije za izgradnju mosta poručene iz Kine i da je već oko 3.000 tona već stiglo u Beograd, a ostali delovi stižu sukcesivno.

Naglasio je da će Beograđani dobiti tri puta veći most nego što je bio ranije.

Autor: D.Bošković