Vesić: Sledeće godine počinje izgradnja stanica na prvoj liniji metroa

Građani Beograda će u 2025. i 2026. godini moći da vide izgradnju svih stanica metroa na prvoj fazi prve linije beogradskog metroa, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da se naručuju dve TBM mašine, takozvane “krtice”, koje će kopati podzemne cevi kojima će prolaziti metro.

Vesić je, gostujući na televiziji Pink, rekao da će se graditi tri linije metroa i dva depoa od kojih će se veći nalaziti na Makiškom polju, dok će drugi, manji, biti na Bežaniji.

Naveo je da je na Makiškom polju već nasuto 72 hektara sa milion i po kubika šljunka i da će nasipanje biti završeno šest meseci ranije, te da će u depou koji će tu biti izgrađen biti smešteni vozovi koji će opsluživati metro.

Vesić je rekao da prva linija metroa počinje u Železniku i ide na Makiš, Žarkovo, Bele vode, Požešku ulicu, Trgovačku, pa na Adu ciganliju odakle ide do Sajma, zatim Bulevarom vojvode Mišića i Savskom ulicom do Savskog trga gde se ukršta sa drugom linijom metroa.

Odatle će metro, dodao je, ići na Trg Republike, pa se spušta na Skadarliju prema Luci Beograd, Adi Huji i Pančevačkom mostu odakle ide na Karaburmu i Mirijevo.

Vesić je rekao da se naručuju dve TBM mašine, takozvane “krtice”, koje će kopati podzemne cevi kojima će ići metro, a koje treba da budu isporučene do 2026. godine.

“Tri meseca je potrebno za montiranje, počinju da rade u 2026. i treba im 22 meseca da završe posao. Kopaće se istovremeno, a krenuće se iz Belih voda, pošto do tog naselja imamo nadzemni deo metroa, i od Karaburme tako da će za 22 meseca biti završen deo od Belih voda do Sajma i od Sajma do Karaburme”, rekao je Vesić.

Naveo je da će u 2025. godini početi da se rade stanice metroa Železnik, Makiš, Bele vode, Mostar, Trgovačka i Savski trg koja je važna jer će se tu ukrštati dve linije metroa, a zatim Mostar gde će biti veza sa BG vozom i Prokopom.

Kako je dodao, u 2026. godini će se raditi stanice Žarkovo, Požeška, Banovo brdo, Ada ciganlija, Sajam, Trg Republike, Skadarlija i stanica Dunav.

“U 2025. i 2026. godini građani će moći da vide da sve stanice metroa na prvoj liniji počinju da se grade kako bismo 2028. godine završili tu liniju”, rekao je Vesić i dodao da će to dosta rasteretiti saobraćaj u Beogradu.

Naveo je da se procenjuje da će do 2030. godine broj automobila u Beogradu biti duplo veći u odnosu na trenutni što, kako je dodao, znači da je veoma važno da se do 2030. urade dve linije metroa.

Vesić je rekao da druga linija počinje na Bežanijskoj kosi, gde će biti izgrađen depo i ide ulicom Marka Čelebonovića, zatim KBC Bežanijska kosa, železnička stanica Zemun, Zemun Novi grad, Ugrinovačka ulica, ulica Filipa Višnjića, stadion Zemun, Gradski park, ulica Džona Kenedija, zatim opština Novi Beograd, Merkator, Sava centar, pa Savski trg gde se ukršta sa prvom linijom.

Odatle, dodao je, druga linija ide na Slaviju i Karađorđev park, a zatim ulicom Grčića Milenka, Južnim bulevarom, ulicom Vojislava Ilića, pa na pijacu Zvezdara, ulicu Mite Ružića, Ustaničku i takođe se završava na Mirijevu, kao prva linija.

“Tako će Mirijevo biti mesto gde idu dve linije metroa i videćete koliko će se taj deo grada razviti i biti atraktivniji za izgradnju, kao i svi delovi grada kroz koji metro prolazi”, rekao je Vesić.

Istakao je da će, kada budu završene sve tri linije metroa, Beograd biti potpuno povezan.

Naveo je da su svi veliki projekti u Beogradu nacionalni i da ih finansira Vlada Srbije, te pomenuo radove u okviru EXPO-a, koji je takođe važan nacionalni projekat.

Podsetio je da će već sredinom ove godine biti završena brza pruga do Subotice, odnosno da će Beograd i Subotica biti povezani brzim vozom do kraja godine, a da će, sa druge strane, stanica Zemun polje biti povezana sa beogradskim aerodromom što, dodao je, znači da će u naredne dve godine iz Subotice moći vozom da se dođe na beogradski aerodrom.

“Takođe, kada bude završena brza pruga do Niša, a u decembru očekujemo da počnemo da je gradimo, na beogradski aerodrom će, takođe vozom, moći da se dolazi i iz Niša”, rekao je Vesić i istakao da to znači povezivanje Srbije.

Naglasio je da je metro nacionalni projekat koji ne može da se posmatra odvojeno od BG voza i brzih pruga, od svega onoga što se radi u Srbiji, a tiče se kompletnog razvoja infrastrukture što je, inače, politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića kako bi se naša zemlja saobraćajno povezala.

Komentarišu kritike Dragana Đilasa da metro ide “ni iz čega nigde”, Vesić je rekao da Đilas tako priča jer metro, koji je obećavao, nikada nije ni počeo da gradi.

“Kada nešto ne gradite onda to zaista ide ni iz čega nigde, a kada gradite metro on povezuje različite delove grada. Zaista mi je neverovatno kada čujem te primedbe pošto metro treba da poveže i Železnik i Žarkovo i Bele vode i Trgovačku i Adu ciganliju i Požešku, Karaburmu, Mirijevo… Nisam siguran da su to baš mesta gde ne žive ljudi. Tačno je da metro ne prolazi pored njegove (Đilasove) kuće, možda je to problem, ali će metro zaista povezati Beograd”, zaključio je Vesić.

