MISTERIJA NA PUTU BAJINA BAŠTA – PERUĆAC! Od Predraga već četiri dana nema ni traga, ni glasa

Peti dan nema ni traga ni glasa od Predraga Đurića(46) koji je nestao 5. decembra. On je poslednji put viđen na putu Bajina Bašta - Perućac oko 15 časova i 30 minuta, potvrdio je njegov brat od strica.

Kako nam je rekao, on je poslednji put viđen u mestu Maleševac.

- Ništa se još uvek ne zna, proveravaju se kamere koje pokrivaju taj put i okolinu. Oko 16 časova ga je video i jedan naš prijatelj tamo, ali i dalje nemamo informacije o njemu - rekao je brat od strica.

Ranije nije nestajao, a porodica, kaže da nema pretpostavku gde bi mogao da bude.

- Radi u školi u biblioteci, nema tamo neke prijatelje da bi kod njih otišao i nikada ranije nije odlazio od kuće - dodaje on.

Predrag živi sa ocem, nikada se nije ženio i nema dece.

Predrag je visok oko 190 centimetara. Njegov nestanak je prijavljen policiji.

Porodica moli da ako neko ima bilo kakvu informaciju to javi najbližoj stanici policije ili na brojeve telefona:

064 / 847 – 52 – 24

060 / 342 – 06 - 66

Autor: S.M.

